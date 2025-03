Bayernweiter Probealarm: So läuft er ab

Kommenden Donnerstag um 11 Uhr werden in ganz Bayern verschiedene Warnsysteme für den Bevölkerungsschutz getestet, auf Funktionalität geprüft und aufeinander abgestimmt. Ebenfalls werden die rund 180 Katastrophenschutz-Sirenen im Landkreis getestet.

Landrat Martin Sailer meint: „Ich halte es für ausgesprochen wichtig, dass wir uns regelmäßig vergewissern, dass unsere Katastrophenschutzsirenen und alle weiteren Warnkanäle zuverlässig funktionieren.“ Nach dem Probealarm entfolgt keine Entwarnung. Die Sirenen, die am 13. März getestet werden, erzeugen etwa eine Minute lang einen auf und abschwellenden Heulton, der die Bevölkerung dazu veranlassen soll, auf Rundfunk- und Lautsprecherdurchsagen zu achten und Mitmenschen zu unterstützen, die keine Möglichkeit haben sich selbst zu schützen. Alle weiteren Informationen und Handlungshinweise erfolgen im Anschluss an die Sirene in Radio und Fernsehen. Die rund 80 Sirenen, die nur zur Alarmierung der Feuerwehr im Einsatz sind, werden nicht getestet.

Entwarnung kommt über die App Nina

Zu den 180 Katastrophenschutz-Sirenen gibt es 21 mobile Lautsprecheranlagen (Mobilas), die auch als Sirene fungieren können. Sie sind bei mehreren Feuerwehren stationiert und können schnell auf Fahrzeugen der Feuerwehr befestigt werden. Diese werden eingesetzt, wenn beispielsweise eine Trinkwasserverunreinigung vorherrscht oder sich ein Hochwasser anbahnt. Ebenfalls kommt am Donnerstag das Warnsystem „Cell Broadcast“ zum Einsatz. Hier werden Kurznachrichten mit Gefahrenhinweisen kostenfrei an Mobiltelefone verschickt, die in dem jeweiligen Gefahrenbereich angeschaltet sind. Eine andere Möglichkeit der Gefahreninformation stellt die Notfall-Informations- und Nachrichten -App des Bundes, Nina, dar. Diese wird Push-Benachrichtigungen auf das Handy mit konkreten Verhaltensweisen zum Selbstschutz verschicken. Um 11.30 Uhr gibt es über NINA eine Entwarnung. (AZ)