Ausstellung in Bobingen: Kunst viermal anders interpretiert

Eine neue Mitgliederausstellung begeistert derzeit die Besucher der Kunstgalerie im Unteren Schlösschen in Bobingen. Dort stellen vier Mitglieder des Kunstvereins ihre Gemälde unter dem Motto "Vier Perspektiven" aus: Klaus Fliege, Rita Höfler, Rainer Müller und Brigitte Weber.

Die vier Künstler begegnen sich in dieser Ausstellung zum ersten Mal. Klaus Fliege und Rainer Müller sind neue Mitglieder im Kunstverein, Rita Höfler und Brigitte Weber sind schon länger dabei. Bei der Vierer-Ausstellung kommen neue und alte Mitglieder zusammen.

Wie es nach dem ersten Gespräch weitergeht

Wie Brigitte Weber berichtet, finden sich dann nach ersten Gesprächen die Aufgaben der Ausstellungsvorbereitung zu den Teilnehmern. „Natürlich machen wir dann eine gemeinsame Begehung der Galerie, überlegen uns, welches Bild wo hängen könnte, aber die endgültige Auswahl wird erst beim gemeinsamen Aufhängen getroffen.“ Dabei versuche man, jedem der teilnehmenden Künstler und seinen Bildern gerecht zu werden. „Nicht immer ganz einfach, denn die Formate können sehr unterschiedlich sein und dann sollen die Bilder auch miteinander wirken“, so Brigitte Weber.

Unterschiedliche Blickwinkel und Herangehensweisen

Miteinander wirken, aber nicht unbedingt eine Einheit bilden. So wie der Titel der Ausstellung lautet, so unterschiedlich sind auch die Sichtweisen der Künstler auf die gemalten Dinge, die Kunst an sich. Und genau das möchten die vier Künstler auch so zeigen. Rita Höfler fasst es zusammen: „Wir vier haben alle unterschiedliche Blickwinkel und auch unterschiedliche Herangehensweisen auf und an die Malerei. Das wollen wir zeigen.“ Dabei mache den Reiz der Ausstellung vor allem die gezeigte Vielfalt aus, denn jeder Künstler trage seine eigene Handschrift. In den Räumen der Galerie habe man deshalb beim Hängen der Bilder auch bewusst nicht einen Künstler pro Raum gezeigt, sondern gemischt. So komme die Unterschiedlichkeit zur Geltung und es baue sich beim Besucher auch ein wenig Spannung auf. Eine Spannung, die bei Bildern in Rottönen auf Arbeiten mit blau-grünen Landschaften trifft. Mit einem Hauch von Realismus, der mit dem nebenhängenden surrealen Bild konkurriert, es aber auch ergänzt.

Info: Die Ausstellung ist bis zum 9. Juni zu sehen. Mehr Infos gibt es online unter www.kunstverein-bobingen.de.

