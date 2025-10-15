Icon Menü
Bei Baggersee in Graben: Unbekannter besprüht Feldscheune mit Graffiti

Graben

Unbekannter besprüht Feldscheune mit Graffiti

500 Euro Sachschaden vermeldet die Polizei, nachdem jemand eine Feldscheune bei Graben besprüht hat.
    Eine Scheune besprüht hat ein Unbekannter bei Graben.
    Eine Scheune besprüht hat ein Unbekannter bei Graben. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Mit einem Graffito besprüht hat ein Unbekannter eine Scheune. Im Zeitraum von Samstagmittag bis Dienstagaben wurde eine Feldscheune östlich des Baggersees in Graben laut Polizei von dem unbekannten Täter besprüht. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 500 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Tel. 08232/9606-0. (mjk)

