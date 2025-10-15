Unbekannter besprüht Feldscheune mit Graffiti

Mit einem Graffito besprüht hat ein Unbekannter eine Scheune. Im Zeitraum von Samstagmittag bis Dienstagaben wurde eine Feldscheune östlich des Baggersees in Graben laut Polizei von dem unbekannten Täter besprüht. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 500 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Tel. 08232/9606-0. (mjk)

