Die U-23 des TSV Bobingen steigt in die Kreisliga auf

Es war ein denkwürdiger Abend in Altenmünster am vergangenen Mittwoch. Die SpVgg Langerringen machte mit ihrem Sieg im Relegationsspiel gegen Reimlingen den Wiederaufstieg in die Bezirksliga perfekt. Doch die Langerringer waren nicht die einzigen, die sich über den Aufstieg freuen konnten. Denn durch den Sieg machten sie einen weiteren Platz in der Bezirksliga frei. Dadurch steigen gleichzeitig auch die DJK Lechhausen und die U-23 des TSV Bobingen in die Kreisliga auf. Die Bobinger hatten am vergangenen Wochenende im Relegationsspiel den FC Kleinaitingen besiegt. Gefeiert werden konnte allerdings noch nicht. Denn hätte Langerringen sein Spiel verloren, hätten Bobingen und Lechhausen noch um den letzten Kreisligaplatz kämpfen müssen. So konnten jetzt beide Teams den Aufstieg ohne weiteres Spiel feiern.

