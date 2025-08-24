Beim Löschen eines Brands entdeckt die Polizei Cannabispflanzen

Doppeltes Pech hatte ein 59-Jähriger am Samstagabend in Schwabmünchen. Nach Angaben der Polizei gerieten um 18.39 Uhr mehrere Akkus beim Laden in Brand. Die Akkus, die sich in einem Mehrfamilienhaus befanden, waren unbeaufsichtigt. Es kam zu einem Kleinbrand, den die Feuerwehr Schwabmünchen löschte. Verletzt wurde niemand.

Doch während des Einsatzes und der Suche nach einem geeigneten Einstieg für die Feuerwehr tauchten auf der frei zugänglichen Terrasse acht Cannabispflanzen auf. Diese wurden von der Polizei beschlagnahmt.

Die Polizei beschlagnahmte die Cannabispflanzen

Gegen den 59-Jährigen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Ihm wird der Besitz von mehr als drei lebenden Cannabispflanzen gleichzeitig, sowie der unerlaubte Anbau von mehr als drei Cannabispflanzen gleichzeitig, vorgeworfen. (AZ)