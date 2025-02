Aus Schülern werden Meister

Vor rund 450 Angehörigen erhielten 99 junge Polizeischülerinnen und Polizeischüler nach zweieinhalb Jahren Ausbildung ihre Urkunden und wurden offiziell zu Polizeimeisterinnen und Polizeimeistern ernannt. Die Veranstaltung am 12. Februar fand in der Willi-Oppenländer-Halle statt. Absolventen des 52. Ausbildungsseminars der fünften Bereitschaftspolizeiabteilung Königsbrunn wurden geehrt.

Bayern hat die höchste Aufklärungsquote in Deutschland

Michael Dibowski, Präsident der Bayerischen Bereitschaftspolizei, gratulierte den Absolventen herzlich und betonte die Bedeutung ihrer Arbeit für die Sicherheit in Bayern. „Sie haben sich das hart erarbeitet. Sie werden sehnlichst auf den Polizeiinspektionen und bei den Bereitschaftspolizeieinheiten erwartet. Ich wünsche Ihnen, dass Sie stets wohlbehalten von Ihren Einsätzen zurückkehren“, sagte Dibowski und schloss seine Ansprache mit den Worten „Glück auf und Gottes Segen“.

Icon Vergrößern 99 Polizeischülerinnen und Polizeischüler wurden in der Willi-Oppenländer-Halle zur Polizeimeisterin und zum Polizeimeister ernannt. Foto: Helmut Stocker Icon Schließen Schließen 99 Polizeischülerinnen und Polizeischüler wurden in der Willi-Oppenländer-Halle zur Polizeimeisterin und zum Polizeimeister ernannt. Foto: Helmut Stocker

Max Wellner, der zweite Bürgermeister der Stadt Königsbrunn, schloss sich den Gratulationen an und hob die herausragende Rolle der bayerischen Polizei für die öffentliche Sicherheit hervor. „Bayern verzeichnet die geringste Kriminalitätsrate und die höchste Aufklärungsquote in Deutschland. Das ist nicht zuletzt das Ergebnis der engagierten Arbeit unserer Polizeibeamten“, so Wellner. Als ehemaliger Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Bobingen betonte er, dass der Polizeidienst mehr als nur ein Beruf sei – es sei eine wesentliche Aufgabe, die das Wohl der Gesellschaft schütze und fördere. Der Seminarleiter, Polizeioberrat Horst Berger, ließ im Anschluss die zweieinhalbjährige Ausbildung, die aus 4910 Unterrichtseinheiten bestand, Revue passieren. Er unterstrich die Wichtigkeit von Werten wie Anstand, Ehrlichkeit, Höflichkeit und Hilfsbereitschaft in unserer Gesellschaft. Für Berger war dies das letzte Ausbildungsseminar unter seiner Leitung, da er mit Ablauf des Februars 2025 in den wohlverdienten Ruhestand eintreten wird.

Königsbrunner Absolventin auch in Bayern unter den Besten

Ein weiterer Höhepunkt der Feier war die Ehrung der drei Seminarbesten, die durch den Vertreter des Fördervereins, Erster Hauptkommissar Thomas Scheßl, vorgenommen wurde. Den dritten Platz belegte Johanna Barwinek, gefolgt von Alina Mayer auf Platz zwei. Den ersten Platz erzielte Patricia Unglert, die mit ihrer besonderen Leistung bayernweit den zweiten Platz erreichte. Musikalisch begleitet wurde die Feier vom Polizeiorchester Bayern, das mit festlichen Klängen zur feierlichen Atmosphäre der Veranstaltung beitrug. Die frisch gebackenen Polizeimeisterinnen und Polizeimeister stehen nun vor der Herausforderung, ihre erworbenen Fähigkeiten in der Praxis umzusetzen. Ihnen wird eine verantwortungsvolle Aufgabe zuteil, die nicht nur ihre berufliche Laufbahn prägen wird, sondern auch einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit der Gesellschaft leistet. (AZ)