Rennsport-Spektakel: Geschwindigkeit und viel Adrenalin

Die Stauden stehen in den kommenden Tagen im Fokus der Motorsport-Szene: Am Samstag und Sonntag wird zwischen Münster und Birkach das Mickhauser Bergrennen ausgetragen. Tausende Rennsportfans werden erwartet. Das sind die wichtigsten Infos zur Großveranstaltung.

Die wichtigsten Infos zum Bergrennen 2024 im Überblick

Die Fahrer 150 Rennwagen werden erwartet, eingeteilt in 20 Klassen, die mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 240 Stundenkilometern den Berg hinaufrasen, vorbei an der Antoniusbuche, dem Karussell, der Waldkurve, der Kapelle und der Schikane kurz vor dem Ziel. Das Gros des Teilnehmerfeldes, die Tourenwagen und GTs, findet seinen Platz in den zuletzt neu eingeführten fünf „Performance“-Gruppen mit zehn Klassen. Dieses Jahr wieder am Start: Das bunte Feld der GLP-Teilnehmer, deren Wertungsmodus nicht nach Bestzeiten ausgerichtet ist, sondern nach möglichst zeitgleichen Laufzeiten. Zu den Spitzenfahrern gehört der Deutsch-Slowene Patrik Zajelsnik auf seinem Norma M20F, der sich im vergangenen Jahr mit 48,3 Sekunden durchsetzte. Der Streckenrekord bei den Tourenwagen liegt bei 51,6 Sekunden (Georg Plasa, 2009, BMW 320 V8 Judd) und insgesamt bei 46,9 Sekunden (Simone Faggioli, 2011, Osella FA30).

Der Zeitplan Am Samstag beginnen die Trainingsläufe um 9 Uhr. Ab Sonntag wird‘s Ernst: Die Rennen starten ab 8.30 Uhr.

Der Eintritt: Am Samstag kostet das Ticket 20 Euro, am Sonntag 25 Euro. Das Wochenend-Ticket ist für 35 Euro zu haben. Karten gibt es an den Veranstaltungstagen an den Tageskassen. Achtung: Es ist nur Barzahlung möglich. Im Vorverkauf gibt es Karten bis 4. Oktober bei „McDonalds“ in Königsbrunn, Mering und Schwabmünchen (Wochenendtickets im Vorverkauf mit 5 Euro Rabatt).

Die Zuschauerplätze Prominentester Platz, um das Bergrennen zu verfolgen, ist die große Wiese an der Antoniusbuche: In dem Bereich sind die Rennwagen bis zu 230 Stundenkilometer schnell. Zu Zuschauerplätzen im Wald dürfen ausschließlich gekennzeichnete Wege benutzt werden. Zuschauer müssen an der Strecke hinter den abgesperrten Sicherheitszonen bleiben. Das Betreten der Rennstrecke ist für Zuschauer während der Veranstaltung grundsätzlich verboten.

Die Lautstärke Sie überschreitet laut Veranstalter 93 Dezibel und kann somit das Gehör gefährden. Das Tragen von Gehörschutz, vor allem nahe dem Start, wird empfohlen. Kindern ist ein Gehörschutz während des kompletten Besuchs zu empfehlen. Gehörschutz kann nicht vor Ort erworben werden.

Die Anfahrt Am Besten erreichen Besucher den Veranstaltungsort aus Norden über Bobingen oder aus Süden über Schwabmünchen. Aus diesen Richtungen ist die Veranstaltung auch ausgeschildert. In Mickhausen angekommen sind die Parkplätze und das Fahrerlager ausgeschildert. Wer über Schwabmünchen-Birkach anfährt, muss bedenken, dass die Straße ab Freitagabend gesperrt ist. Ein Shuttlebus ins Fahrerlager ist vorhanden.

Die Parkplätze Es gibt vier ausgeschilderte Parkplätze: P1 Birkach (Ziel), P2 Mickhausen (Fahrerlager), P3 Rielhofen (Start) und P4 Walkertshofen (Fahrerlager). Zwischen Parkplatz P1 und P3 verkehrt stündlich ein kostenloser Shuttlebus. Wer mit Wohnmobil, Wohnwagen oder Zelt anreist, kann den Campingparkplatz am Ortsausgang Münster, Richtung Grimoldsried benutzen. Achtung: Der Campingplatz kann nur über Walkertshofen und Grimoldsried oder über Konradshofen und Grimoldsried erreicht werden.

Die Rettungskräfte Für das BRK im Landkreis Augsburg bedeutet die Veranstaltung die größte Sanitätsdienstliche Einsatzlage im Jahresverlauf unter Zusammenarbeit von Fachdiensten und Gemeinschaften. Insgesamt 80 Helfer pro Tag sind vor Ort, darunter zwei Notärzte und 64 Rettungssanitäter. Zur Ausrüstung gehören auch 15 Fahrzeuge, darunter drei Rettungswagen und sogar ein Einsatzquad.