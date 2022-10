Wieder am Start: Das sind die Infos zum Bergrennen 2022 in Mickhausen

Das Bergrennen 2022 in Mickhausen: Wir liefern Ihnen alle Infos über Termin, Strecke, Tickets, Preise und Anfahrt - und noch mehr.

Das Bergrennen in Mickhausen ist zurück! Nach zweijähriger Zwangspause wegen Corona kann das Rennen, das für die Deutsche Meisterschaft zählt und bei dem diverse deutsche Pokale und Cups ausgeschrieben sind, Anfang Oktober wieder stattfinden. Der offizilelle Name des Events lautet "39. Internationales ADAC Bergrennen Mickhausen". Wie liegt der exakte Termin? Was sollten Sie sonst noch wissen? Bleiben Sie bei uns, gleich erfahren Sie es.

Bergrennen in Mickhausen 2022: Der Termin

Das Rennwochende findet heute am Samstag, 1. Oktober 2022, sowie morgen am Sonntag, 2. Oktober 2022, statt und wird vom Automobil Sport Club (ASC) Bobingen e.V. organisiert.

Die Strecke beim Bergrennen in Mickhausen 2022

Die Strecke liegt, wie der Name des Rennens bereits nahelegt, am legendären Mickhauser Berg in den Stauden - exakt: auf der Kreisstraße A16 von Mickhausen-Münster hinauf nach Schwabmünchen-Birkach.

Streckenlänge (bis 1985): 2100 m

Streckenlänge (ab 2001): 1900 m

Streckenlänge (ab 2006): 2200 m

Höhenunterschied : 76 m

Streckenbreite : 6,50 m

Streckenrekord: 46,903 Sekunden (Simone Faggioli, Italien , 2011)

Bergrennen in Mickhausen 2022: Wo gibt es Tickets? Wie liegen die Preise?

Kein Vorverkauf 2022

Die Organisatoren bieten 2022 keinen Vorverkauf an. Beim Bergrennen Mickhausen gibt es ausschließlich Stehplätze mit freier Platzwahl. Außerdem sind die Besucherflächen so weitläufig, dass ein "Ausverkauft" praktisch undenkbar ist. Den ganzen Aufwand und die Vorverkaufsgebühren möchte der Veranstalter sich und den Besuchern daher schenken. Willkommen also an der Tageskasse!

Die Eintrittspreise

Preis für ... Tageskasse Kinder/Jugendliche bis 14 Jahre frei Tageskarte Samstag 20 Euro Tageskarte Sonntag 25 Euro Wochenendkarte 30 Euro

Ermäßigte Karten für Menschen mit Behinderung

Schwerbehinderte (ab 50 Grad der Behinderung) und Schwerbehinderte mit dem Merkzeichen B im Schwerbehindertenausweis erhalten auf das jeweilige Ticket 5 Euro Ermäßigung. Dies gilt auch für eine eventuell notwendige Begleitperson. Diese Ermäßigungen gibt es nur in Verbindung mit gültigem Ausweis beziehungsweise Nachweis.

Die Anfahrt zum Bergrennen 2022 in Mickhausen

Wie kommt man hin? Die Strecke vom Bergrennen Mickhausen 2022 liegt rund 30 km südwestlich von Augsburg auf der Kreisstraße A16 zwischen Mickhausen-Münster und Schwabmünchen-Birkach. Man erreicht den Ort des Geschehens vom Norden aus am besten über Bobingen oder - aus Süden kommend - über Schwabmünchen. Aus beiden Richtungen ist die Veranstaltung gut ausgeschildert. In Mickhausen sind die Parkplätze und das Fahrerlager ebenfalls ausgeschildert. Wer über Schwabmünchen-Birkach anreist, muss beachten, dass die Straße am Freitagabend des Rennwochenendes ab 17 Uhr gesperrt ist.

Bergrennen in Mickhausen 2022: Und sonst so?

Das erste Rennen am "Mickhauser Berg" lief schon 1964. Auf der seinerzeit 2100 Meter langen Strecke wurden insgesamt 20 Rennen ausgetragen. Damals galt Mickhausen als die schnellste deutsche Bergrennstrecke. Die Veranstaltungen trugen den Namen „Augusta“-Bergrennen", weil sie vom DASCA-Augusta-Sportfahrer-Club Augsburg e. V." ausgerichtet wurden. Ab 1983 war der inzwischen eingestiegene Mitveranstalter AMC Haunstetten allein für die Durchführung des Rennens verantwortlich. Strengere behördliche Auflagen und steigende Kosten führten ab 1986 dazu, dass das Rennen eingestellt wurde. Nach langer Pause war es Anfang Oktober 2001 wieder soweit.

Klangvolle Namen wie Johann Abt, Horst Floth, Prinz Leopold von Bayern, Franz Engstler sen., Karl Jordan, Herbert Stenger, Walter Perazza, Peter Stürtz und nicht zu vergessen "Berg-König" Sepp Gregersind mit dem Mickhauser Berg verbunden.

Beim 39. Internationalen ADAC Bergrennen Mickhausen Anfang Oktober kämpfen die rund 200 erwarteten Fahrer im 2,2 Kilometer langen Kurvenlabyrinth von Münster hinauf nach Birkach wieder um Hundertstelsekunden. Die Motorsportveranstaltung zählt seit Jahren zu den renommiertesten Bergrennen in ganz Europa. Nach den Regularien des Deutschen Motorsportbundes (DMSB) wird hier der letzte Lauf der diesjährigen Deutschen Bergmeisterschaft ausgetragen.

Bei einigermaßen richtigem Wetter dürften am Rennwochenende bis zu 20.000 Zuschauer an der Strecke stehen. Recht haben sie, denn das Bergrennen Mickhausen ist das mittlerweile größte Sport-Event im Augsburger Land. Die Staudengemeinde wird alljährlich im Herbst zum Mekka der Motorsportfreunde - sofern halt keine Pandemie dem veranstaltenden ASC Bobingen einen Strich durch die Rechnung macht. Diesmal dürfte es ja wohl wieder klappen.