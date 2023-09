Endlich wieder bei Sonnenschein? Das Bergrennen Mickhausen steht bevor

Neuer Organisationschef, alte Strecke - und tausende Fans schneller Wagen: Am Wochenende findet zum 40. Mal das Bergrennen in Mickhausen statt.

Wer schon mal die 2,2 Kilometer lange Bergrennstrecke bei Mickhausen hochgefahren ist, kann sich kaum vorstellen, wie durch die Startkurve, vorbei an der Antoniusbuche, durch das Karussell und die S-Kurve Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 230 Kilometern pro Stunde gefahren werden. Trotzdem schaffen es die versierten Fahrer mit ihren speziell für diese Strecke ausgelegten Wagen, sicher durchzukommen. Rund 130 Starter werden heuer erwartet, etwas weniger als im vergangenen Jahr.

Trotzdem: Die Spitzenfahrer der vergangenen Jahre sind wieder am Start. Als einziger Starter des ASC Bobingen wird Wolfgang Glas dabei sein. Der selbständige Malermeister musste sich in dieser Saison aus beruflichen Gründen bei den anderen Rennen recht rarmachen.

Nach dem Rennen in Mickhausen kommt die große Siegerehrung

Da Mickhausen auch heuer das letzte Bergrennen der Saison, werden dort am Berg die Meister in den verschiedensten Titelkämpfen gekürt. Die Fahrer werden also alles geben, um ihre Platzierungen zu halten oder noch zu verbessern.

Das Technische Hilfswerk (THW) ist in Mickhausen schon im Einsatz. Foto: Reinhold Radloff

Vorgesehen sind je vier Trainings- und Rennläufe. Der neue Organisationsleiter des Rennens, Klaus Morhammer, sagt: "Bleibt nur zu hoffen, dass es zu möglichst wenig Zwischenfällen durch Unfälle und Ähnliches kommt, damit wir zügig durchziehen können und die Bergrennfans möglichst viel geboten bekommen." Er erklärt, dass es trotz des Jubiläums, 40 Jahre Bergrennen Mickhausen, keine zusätzlichen Attraktionen geben wird. Wie gewohnt gibt es riesige Videoleinwände, damit die Zuschauer von jedem Standort aus die gesamte Strecke sehen können, Kommentatoren, Verpflegungs- und Merchandise-Stationen. Und Zuschauerinnen und Zuschauer können wieder im Fahrerlager den Boliden und ihren Piloten nah sein. Ein Erlebnis, das es so nur in Mickhausen gibt.

Ein Bergrennen in Mickhausen ohne Regen?

Auch dieses Jahr können vier Renntaxis gebucht werden: Zuschauer können darin hautnah erleben, wie es sich anfühlt, mit unglaublichen Geschwindigkeiten die Strecke hinaufzujagen. Bekanntester Pilot ist der Rallye-Altmeister Armin Schwarz. Im Einsatz sein wird auch ein elektrischer Porsche Taycan. Rennleiter und der Leiter Streckensicherung fahren ebenfalls elektrisch.

Bergrennen Mickhausen 2023: Infos auf einen Blick 1 / 19 Zurück Vorwärts Streckenlänge: 2200 Meter

Höhendifferenz: 76 Meter

Prägnanteste Streckenpunkte: Startkurve, Antoniusbuche, Karussell, S-Kurve

Gute Sicht auf die Rennstrecke: im Startbereich, auf der großen Wiese oberhalb der Antoniusbuche, am Karussell und an der Kapelle

Teilnehmer: 130 Starter aus vier Nationen (Österreich, Italien, Schweiz, Deutschland)

Gleichmäßigkeitsrennen: Dabei kommt es darauf an, in den einzelnen Läufen bei Höchstgeschwindigkeiten exakt die gleiche Zeit zu fahren.

Renntaxi-Mitfahrten: Können gebucht werden. Bekanntester Fahrer: Armin Schwarz (Rallye-Europameister)

Zuschauer: Erwartet werden rund 10.000 Zuschauer

Video-Leinwand: Darauf ist die gesamte Rennstrecke einsehbar

Fahrerlager: es ist möglich, den Fahrern und Rennwagen in Münster ganz nah zu sein (mit der Eintrittskarte ohne Zusatzkosten)

Wichtig: gutes Schuhwerk, da die Wiesen feucht oder matschig sein können.

Verpflegungsstationen: entlang der Strecke

Merchandise: Stände in der Nähe des Zielbereichs

Parkplätze: Die Anfahrt zum Bergrennen ist aus allen Richtungen zu den ausgeschilderten Parkplätzen möglich. Von zwei Parkplätzen aus ist das Veranstaltungsgelände zu Fuß zu erreichen. Vom dritten Parkplatz fährt regelmäßig ein Shuttle-Bus ins Fahrerlager nach Münster.

Tickets: an allen Zugängen (Samstag 20 Euro, Sonntag 25 Euro, Wochenende 30 Euro)

Vorverkauf: Nur bei McDonald's in Königsbrunn und Mering (28 Euro für das ganze Wochenende)

Sperrungen: Von Freitag 14 Uhr bis Sonntag 24 Uhr sind die Zufahrten und Bergrennstrecke für den normalen Verkehr gesperrt, Umleitungen sind großräumig angelegt und ausgeschildert.

Programm: Samstag: vier Trainingsläufe (9 bis 17 Uhr), Sonntag: vier Wertungsläufe (8.30 bis etwa 17 Uhr)

Siegerehrung: im Startbereich nach Abschluss der Rennläufe. Zuvor: Rückführung der Fahrzeuge über die Strecke.

Klaus Morhammer freut sich auf die beiden Renntage. "Alle Vorbereitungen laufen bestens und eine der größten Sportveranstaltungen im Landkreis und darüber hinaus kann kommen." Der Organisationschef hat auch schon den Wettergott zum Wochenende befragt: "Wir rechnen auf jeden Fall mit besserem Wetter als in den vergangenen Jahren. Regen dürfte es so gut wie nicht geben. Deshalb hoffen wir, dass die Strecke trocken sein wird und dadurch Spitzenzeiten hergibt, da es auch nicht kalt werden soll. Es ist also alles für zwei tolle Renntage angerichtet."