Bergrennen Mickhausen 2023: Termin, Tickets und Teilnahme

Auch 2023 findet das beliebte Bergrennen Mickhausen wieder statt. Hier gibt es alle Infos: von Termin über Tickets bis hin zur Anfahrt.

Der Countdown läuft: Zum 40. Mal findet das Bergrennen Mickhausen 2023 statt. Während Anfang des Jahres noch unklar war, ob die beliebte Motorsportveranstaltung in den Westlichen Wäldern überhaupt stattfinden kann, stecken die Vorbereitungen nun im vollen Gange. Termin, Tickets, Strecke, Teilnahme und Anfahrt zum Bergrennen Mickhausen 2023 – hier gibt es die wichtigsten Infos auf einen Blick.

Termin und Tickets für das Bergrennen Mickhausen 2023

Das Motorrennen findet einmal jährlich Anfang Oktober statt und bildet den Saison-Abschluss der Deutschen Motorsport-Meisterschaft. So auch 2023: Der Termin heuer ist Samstag, 30. September und Sonntag, 1. Oktober 2023. Tickets gibt es ausschließlich an der Tageskasse – im Vorverkauf sind für gewöhnlich keine Tickets für das Bergrennen in Mickhausen erhältlich. Sitzplätze gibt es ebenfalls nicht, dafür aber Stehplätze mit ausreichend großer freier Platzwahl neben der Rennstrecke.

Das sind die Eintrittspreise für das Bergrennen Mickhausen 2023:

Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren: frei

Tageskarte für Samstag, 30. September 2023: 20 Euro

Tageskarte für Sonntag, 25. September: 25 Euro

Wochenendkarte: 30 Euro

Auf der Facebook-Seite des Bergrennens haben die Veranstalter für 2023 folgende Sonderaktion zum Ticketkauf angekündigt:

Teilnahme am Bergrennen Mickhausen 2023

Wer selber lieber auf der Rennstrecke unterwegs ist, als als Zuschauer am Rand zu stehen, kann sich für eine Teilnahme am Bergrennen Mickhausen eintragen. Das funktioniert über das Online-Nennportal der Veranstalter: www.adac-sport.com/40_ADAC_Bergrennen_Mickhausen_13645. Noch bis zum 18. September 2023 ist eine Anmeldung möglich.

Die Strecke beim Bergrennen in Mickhausen 2023

Die Strecke führt, wie der Name suggeriert, am Mickhauser Berg in den Westlichen Wäldern entlang. Es handelt sich um die Kreisstraße A16 von Mickhausen-Münster hinauf nach Schwabmünchen-Birkach, die sich etwa 30 Kilometer südlich von Augsburg befindet. Das sind die Eckdaten der Strecke:

Streckenlänge (bis 1985): 2100 Meter

Streckenlänge (ab 2001): 1900 Meter

Streckenlänge (ab 2006): 2200 Meter

Höhenunterschied: 76 Meter

Streckenbreite: 6,5 Meter

Anfahrt zum Bergrennen Mickhausen 2023

Die Rennstrecke ist laut Veranstaltern am besten aus Norden über Bobingen oder aus Süden über Schwabmünchen zu erreichen. Von dort aus sind die Straßen beschildert. In Mickhausen sind ebenfalls die Parkplätze ausgeschildert. Ein Hinweis: Wer über Schwabmünchen-Birkach anreist, muss bedenken, dass die Straße am Veranstaltungswochenende ab 17 Uhr gesperrt ist.