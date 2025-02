Die Zukunft des Bergrennens ist gesichert

„Ich bin total geflasht. Es war einfach der Wahnsinn, was da abging“, zeigte sich Klaus Morhammer begeistert, denn damit hatte er nicht gerechnet: Zu der Gründungsversammlung des Vereins Bergrennen Mickhausen im ADAC kamen 90 Personen. Und noch viel erstaunlicher erschien ihm: 77 Personen unterschrieben die Mitgliedschaft. Und das, obwohl Morhammer immer deutlich gemacht hatte, dass es ihm nicht um ein hohe Zahl an Mitgliedern geht. Sondern um möglichst viele aktive Helfer, die in den Wochen vor und nach dem Rennen Arbeitseinsatz zeigen.

Reinhold Radloff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bergrennen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mickhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis