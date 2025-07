Ein Leben unter Strom

Der Strom wurde Bernd Hinterstößer in die Wiege gelegt. Nicht nur, weil sein Vater Schaltwärter bei den Lechwerken war und auch seine Großväter dort arbeiteten. „Ich wurde in der Dienstwohnung am Umspannwerk gezeugt und geboren“, erinnert er sich und lacht dabei. Das Haus bei der Anlage unweit des Schwabmünchner Wertachkraftwerks war auch sein Kindergarten. „Dabei gabs dann auch mal den einen oder anderen Stromschlag“, erinnert er sich. Mitte der 1980er-Jahre wurde das Gebäude abgerissen und Hinterstößer zog in die Reihenhäuser an der Wertach.

Christian Kruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lechwerken Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis