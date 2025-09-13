Am liebsten Brätstrudelsuppe, Sauerbraten und ein Stück Kirschtorte

Er hat Anhausen und den Landkreis bekannt gemacht: Golflegende Bernhard Langer. Seit drei Jahren gehört der 68-Jährige zu den Landkreis-Botschaftern. Auf den Golfsport war Bernhard Langer über seinen Bruder Erwin gekommen. Er hatte sich in Burgwalden in den Ferien als Caddy etwas Taschengeld verdient. Bernhard gefiel der Sport. Auf der Driving Range schlug er seine ersten Bälle. Denn die Caddys mussten dort die Bälle einsammeln – das durften sie mit einem Schläger erledigen. Statt das verdiente Taschengeld auszugeben, sparte der junge Bernhard Langer. Er wollte sich einen eigenen Satz Schläger kaufen. So begann eine beispiellose Karriere - Langer gehört zu den erfolgreichsten Spielern der Welt.

