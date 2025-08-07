Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Bernhard Weis: Familiengastronomie im Grünen Kranz – Tradition, Leidenschaft und Genuss

Großaitingen

Ein Wirt mit Herz und Herd im Landgasthof „Zum Grünen Kranz“

Serienauftakt - Die Redaktion stellt Gastronomen aus dem Augsburger Land vor, heute: Bernhard Weis vom Landgasthof „Zum Grünen Kranz“ in Großaitingen.
Von Monika Treutler-Walle
    • |
    • |
    • |
    Für Bernhard Weis, den Wirt vom Landgasthof „Zum Grünen Kranz“ in Großaitingen, ist sein Beruf auch sein Lebensinhalt. 
    Für Bernhard Weis, den Wirt vom Landgasthof „Zum Grünen Kranz“ in Großaitingen, ist sein Beruf auch sein Lebensinhalt.  Foto: Monika Treutler-Walle

    Der Wirt Bernhard Weis vom Landgasthof Zum Grünen Kranz in Großaitingen führt seinen Familienbetrieb in der fünften Generation. Er war von Kindesbeinen an ein Wirtshauskind. Wenn er in der Tür seines Landgasthofs steht und sein Blick durch die Gaststube gleitet, dann sieht er nicht nur ein ansehnliches Restaurant, er sieht seine Kindheit, seine Familie, seine Geschichte. Seit 2010 ist er der Wirt im traditionsreichen Familienbetrieb an der Lindauer Straße, mitten in Großaitingen. Doch in Wirklichkeit ist er es schon viel länger. „Ich bin hier aufgewachsen, das Gasthaus war unser Zuhause“, erzählt der 55-Jährige. „Für uns Kinder war es selbstverständlich, im Gasthaus oder auf dem Hof mitzuhelfen.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden