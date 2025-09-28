Er bekommt tiefe Einblicke in die Unterwelt

Fragt man Alessio Cristian Raguseo (16) nach seiner Berufsausbildung, klingt die Antwort etwas sperrig: „Umwelttechnologe für Rohrleitungsbau und Industrieanlagen.“ Seine Ausbildung macht er bei der Weißenhorn Umwelt GmbH in Königsbrunn. Dabei geht es um die Untersuchung von Abwasserkanälen mittels Videotechnik, das Spülen der Kanäle und vielerlei Tätigkeiten rund um das Themenfeld Kanalnetz. Zu den Kunden des mittelständischen Unternehmens gehören Kommunen, Industrie und private Haushalte. „Das macht die Arbeit abwechslungsreich“, sagt Alessio Raguseo. Das Arbeitsumfeld wechsle täglich. Manchmal arbeitet er auf einer Baustelle, dann wieder in den Straßen einer Stadt, bei Industrieunternehmen genauso wie bei Privatkunden. Dass sein Ausbildungsberuf etwas ungewöhnlich ist, weiß er mittlerweile: „Wenn mich ein Freund fragt, was ich für einen Beruf lerne, dann kann er mit der Antwort erst einmal wenig anfangen.“ Wie er zu der Ausbildung gekommen ist?

