Wenn der Ausbilder in die Schule kommt

Während einer sogenannten Berufsorientierungswoche kamen verschiedene regionale Firmenvertreter an die Bobinger Mittelschule, um die Schülerinnen und Schüler für eine Ausbildung in den jeweiligen Betrieben zu begeistern. „Ziel ist, unseren Schulabgängern eine Orientierungshilfe bei der Wahl ihres Ausbildungsberufes zu bieten. Dazu gehören auch Betriebsbesichtigungen“, sagte Bettina Bayer von der St.-Gregor-Jugendhilfe, die die Aktionswoche organisiert hat.

Die Orientierungswoche fand zum vierten Mal statt. Dadurch seien bereits gute Kontakte zu den Betrieben entstanden, betonte Bayer. „Wir gehen dabei aktiv auf die Ausbildungsbetriebe zu. Es gibt aber durchaus auch Firmen, die von sich aus Interesse signalisieren“, so Bayer. Das Format bestehe letztlich aus Firmenvorstellungen, Vorträgen und praktischen Demonstrationen, um zu zeigen, wie sich der jeweilige Beruf anfühlen könnte. Gerade für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen, die bisher noch keinen Ausbildungsplatz gefunden hätten, könne das Angebot eine willkommene Orientierungshilfe bieten. Rund 20 Firmen seien es im Rahmen der Woche gewesen, die sich vorgestellt hätten, sagte Bettina Bayer. Es sei allerdings keineswegs so, dass es einfach sei, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, betonte Bayer. „Es ist zwar nicht mehr so extrem schwierig wie in früheren Zeiten, aber unsere Schüler müssen sich trotzdem ordentlich bewerben.“ Aber es gebe genügend Bereiche, in denen die Absolventen der Mittelschule, die vor allem bei praktischen Tätigkeiten ihre Stärken hätten, gute Aussichten haben, einen interessanten Ausbildungsplatz zu bekommen, sagte Bettina Bayer.

Firmen müssen sich mehr um die Auszubildenden bemühen

Wie haben die Vertreter der betiligten Unternehmen die Woche erlebt? Georgina Banovic von der Bobinger Firma Perlon sagte: „Durch unsere Vorstellung an Schulen erhalten wir mehr Bewerbungen und können den Schülern auch Lust auf Berufe machen, die sie bisher vielleicht noch gar nicht kannten.“ Es gebe einen sprürbaren Wandel. Die Zahl der Bewerbungen gehe in den Betrieben zurück. Dadurch werde der Aufwand, den die Firmen selbst leisten müssten, um Auszubildende zu finden, größer. Christian Fendt, Ausbilder bei „Indorama“ in Bobingen, sieht das Problem ähnlich. „Wir müssen mehr tun, um unsere Ausbildungsplätze besetzen zu können.“ Daher seien solche Angebote wie die Orientierungswoche an der Bobinger Mittelschule wichtig, um den Schülern das Angebot vor Ort näherzubringen. Die Erfolgsquote sei allerdings schwer einzuschätzen, sagte Julia Philipp von der Personalabteilung der „Indorama“. „Direkt von der Schule haben wir keine besonders hohen Quoten. Aber die Informationen werden mündlich weitergegeben und so finden dann doch Auszubildende durch die folgende Mund-zu-Mund-Propaganda ihren Weg zu uns.“ Einig waren sich die Vertreter der Firmen, dass das duale Ausbildungssystem aus betrieblicher und schulischer Ausbildung in Deutschland eines der besten Systeme der Welt sei, und die jungen Menschen damit eine hervorragende Starthilfe in die Zukunft erhalten könnten.