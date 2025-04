Kriminelle geben sich als Polizeibeamte aus

Am Mittwochnachmittag versuchten Kriminelle, mehrere Schwabmünchner hinters Licht zu führen. Die Betrüger meldeten sich am Telefon und behaupteten, dass sie von der Polizei seien. Sie gaben an, dass es in der Nachbarschaft zu Überfällen oder Einbrüchen gekommen sei und deshalb vorhandene Wertsachen „gesichert“ werden müssten.

Schwindel durchschaut und aufgelegt

Die Angerufenen durchschauten den Schwindel und legten auf. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt nun in sechs Fällen.

Tipps, wie sich jeder gegen Telefonbetrüger schützen kann

Die echten Beamten geben außerdem folgende Tipps:

Seien Sie misstrauisch - gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen zu einer Straftat in der Nähe.

Die echte Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Polizei unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.