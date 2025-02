Schockanruf lässt 90-Jährige kalt

Eine 90-jährige Schwabmünchnerin ließ sich am Freitag nicht hinters Licht führen. Sie erhielt gegen 13 Uhr einen Anruf von einer Frau, die sich als Polizeibeamtin ausgab. Die Unbekannte berichtete, dass es einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben hatte, in den das Enkelkind der 90-Jährigen verwickelt gewesen sein soll. Was die Telefonbetrügerin nicht wusste: Die Schwabmünchnerin hat keine Enkelkinder. Sie beendete den Anruf und erstattete bei der Polizei Anzeige. (AZ)

