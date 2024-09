Senioren durchschauen Betrugsversuche in Schwabmünchen

Zu zwei Betrugsversuchen ist es am Donnerstagmittag in Schwabmünchen und Untermeitingen gekommen. Zwei Senioren erhielten laut Polizei Schockanrufe. Angeblich hätten Angehörige schwere Verkehrsunfälle verursacht, behaupteten die Betrüger. Die Senioren wurden am Telefon bedrängt, hohe Geldbeträge zu hinterlegen. Beide Rentner beendeten das Gespräch unmittelbar und vereitelten somit konsequent den Betrugsversuch.

Tipps von der Polizei Schwabmünchen

Die Polizei Schwabmünchen rät bei solchen Anrufen zu folgendem Verhalten: 1. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. 2. Legen Sie auf, wenn ihr Gesprächspartner Geld fordert. 3. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. 4. Kontaktieren Sie Ihre Angehörigen, um den Sachverhalt abzuklären. 5. Verständigen Sie im Verdachtsfall die Polizei unter dem Notruf 110 oder direkt die Polizeiinspektion Schwabmünchen. (AZ)