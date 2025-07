Betrüger versuchen mit Schockanrufen Geld zu erbeuten

Betrüger wollten am Montag, 28. Juli, zwischen 12.30 und 19 Uhr mit Schockanrufen in Untermeitingen und Klosterlechfeld Geld erbeuten. Insgesamt wurden bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen sieben Anrufe angezeigt, in denen behauptet wurde, dass nahestehende Verwandte schwere Verkehrsunfälle verursacht hätten und daher die Zahlung einer Kaution erforderlich sei.

Angerufene durschauen die perfide Masche

Die Anrufer gaben sich dabei selbst als Polizeibeamte aus. Da die meist älteren Angerufenen den Betrugsversuch durchschauten, ist in allen Fällen kein Schaden entstanden, berichtet der Schwabmünchner Polizeichef Markus Graf.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen aufgenommen und gibt Tipps:

Die Polizei bittet niemals um Geld.

Nie Geld an unbekannte Personen übergeben.

Angaben persönlich oder durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen prüfen. Telefonnummern selbst raussuchen.

Keine Unbekannten in die Wohnung lassen.

Bei einem Betrugsverdacht sofort den Polizeinotruf unter 110 anrufen.

Weitere Informationen gibt es online unter https://www.polizei.bayern.de/nmmo und https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick. (AZ)