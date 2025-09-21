Betrunken Vorfahrt übersehen: Radfahrer zieht sich bei Unfall mit Auto Platzwunde zu

Betrunken ein vorfahrtsberechtigtes Auto übersehen hat ein Fahrradfahrer in Untermeitingen. Am Samstag kam es laut Polizei in der Lagerlechfelder Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen ihm und einem Auto. Dabei wurde der 45-jährige Radfahrer leicht verletzt. Er fuhr um 6.45 Uhr die Lagerlechfelder Straße entlang und übersah auf Höhe der Verkehrsinsel beim Queren der Fahrbahn ein vorfahrtsberechtigtes Auto eines 20-Jährigen.

Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem der 45-Jährige eine Kopfplatzwunde erlitt. Nach einer Erstversorgung vor Ort hat der Rettungsdienst den Verletze in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten vor Ort deutlichen Alkoholgeruch am Fahrradfahrer fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille, weshalb die Beamten eine Blutentnahme anordneten. An Auto und Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat Ermittlungen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. (mjk)