Polizei stoppt betrunkene Autofahrerin

Die Polizei hielt am Donnerstagabend eine Autofahrerin in der Dorfstraße in Mittelstetten zur Kontrolle an. Dabei stellten die Beamten bei der 43-Jährigen starken Alkoholgeruch fest.

Führerschein ist erst einmal weg

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Die Polizisten unterbanden die Weiterfahrt, ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein der Frau sicher. (AZ)