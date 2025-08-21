Mann will Betrunkene vom Losfahren abhalten, doch sie braust davon

Betrunken Auto gefahren ist eine Frau in Graben. Am Mittwochabend teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes ein Auto auffällig fahre und bereits mehrfach die Randsteine touchiert habe. Die Fahrerin machte laut Polizei einen offensichtlich alkoholisierten Eindruck, als der Zeuge diese ansprach. Dennoch stieg die Frau unvermittelt in ihr Auto und fuhr vom Parkplatz.

Durch Kenntnis des Kennzeichens und einer guten Personenbeschreibung konnte die Frau durch eine Polizeistreife zu Hause angetroffen werden. Die Alkoholisierung bestätigte sich gegenüber der Polizei. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Beamten haben den Führerschein sichergestellt und die Fahrzeugschlüssel auf der Polizei hinterlegt. Die Frau erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (mjk)