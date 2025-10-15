Betrunkener 80-Jähriger fährt Auto an, hat Reifenpanne und stürzt

Eine Autofahrt mit vielen Folgen hat ein alkoholisierter 80-Jähriger unternommen. Wie die Polizei mitteilt, berichteten Zeugen am Dienstagnachmittag, dass ein Mann beim Ausparken in der Schützenstraße in Schwabmünchen gegen ein anderes Fahrzeug stieß und sich ohne darum zu kümmern vom Unfallort entfernte. Durch das Kennzeichen konnte die Polizei den Wohnort des ermitteln und schaute dort vorbei. Das Auto war aber nicht dort. Während der Fahndung wurde dann eine Polizeistreife auf einen Rettungswagen aufmerksam, um den sich mehrere Personen versammelt hatten.

Wie sich herausstellte, stand dort das gesuchte Auto mit einer Reifenpanne. Der offensichtlich alkoholisierte Fahrer war laut Polizei aus seinem nicht mehr fahrbereiten Auto ausgestiegen und im Anschluss gestürzt. Dabei zog er sich eine blutende Kopfverletzung zu. Anwohner verständigten den Rettungsdienst. Ein Atemalkoholtest bei dem 80-Jährigen ergab einen Wert von 1,48 Promille, sodass die Polizei eine Blutentnahme anordnete und den Führerschein beschlagnahmte. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 1800 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen Vergehen der Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht aufgenommen. (mjk)