Betrunkener Autofahrer in Untermeitingen mit 1,6 Promille bei Kontrolle erwischt

Untermeitingen

Betrunkenen Autofahrer bei Kontrolle erwischt

Autofahrer in Untermeitingen fällt wegen Alkoholgeruch auf. Nun ist der Führerschein weg.
    Mit zu viel Alkohol im Blut wurde ein Autofahrer in Untermeitingen erwischt.
    Mit zu viel Alkohol im Blut wurde ein Autofahrer in Untermeitingen erwischt. Foto: imago/Niehoff (Archiv)

    Im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Untermeitinger Boelckestraße wurde am Dienstagnachmittag ein 42-Jähriger von der Polizei kontrolliert. Dabei stellten die Beamten beim 42-jährigen Fahrzeugführer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille, sodass eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt wurden. Zudem ermittelt die Polizei wegen Trunkenheit im Verkehr.

