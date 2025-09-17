Betrunkenen Autofahrer bei Kontrolle erwischt

Im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Untermeitinger Boelckestraße wurde am Dienstagnachmittag ein 42-Jähriger von der Polizei kontrolliert. Dabei stellten die Beamten beim 42-jährigen Fahrzeugführer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille, sodass eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt wurden. Zudem ermittelt die Polizei wegen Trunkenheit im Verkehr.

