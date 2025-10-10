Betrunkener Autofahrer verletzt Polizistin

Die unsichere Fahrweise eines 28-Jährigen fiel anderen Verkehrsteilnehmern am Donnerstag kurz nach Mitternacht in der Hunnenstraße in Königsbrunn auf. Die verständigte Polizei kontrollierte den Mann und machte zwei Entdeckungen.

Alkoholtest schlägt an

Wie sich herausstellte, war der 28-Jährige betrunken. Ein Alkotest ergab einen Wert von über zwei Promille. Zudem hatte er keine gültige Fahrerlaubnis. Als er zur Inspektion nach Bobingen zur Blutentnahme gebracht werden sollte, leistete er erheblichen Widerstand und verletzte dadurch eine beteiligte Beamtin leicht. Zudem beleidigte er die eingesetzten Beamten.

Mann wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt

Nach der Blutentnahme wurde der in Deutschland wohnsitzlose Mann auf Grund staatsanwaltschaftlicher Anordnung festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Widerstand, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. (AZ)