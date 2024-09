Betrunkener will in Bobingen Polizei abhängen - erst mit dem Auto, dann zu Fuß

Wegen einer unsicheren Fahrweise ist in den Morgenstunden des Sonntags einer Polizeistreife in der Hochstraße in Bobingen ein Autofahrer aufgefallen. Die Beamten wollten den 23-Jährigen zu einer Kontrolle anhalten. Den Anhaltesignalen kam der Fahrzeugführer laut Polizei nicht nach und versuchte, das Polizeifahrzeug über die Brunnen- und die Römerstraße abzuhängen.

In einer Sackgasse steigt der Betrunkene in Bobingen aus und rennt davon

Als er im Bereich der Wendelinkapelle in eine Sackgasse fuhr, stieg der Fahrer aus und rannte davon. Obwohl er bei seiner Flucht einen Schuh verlor, konnte er der Polizeistreife zunächst entkommen. Nach einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen im betreffenden Bereich wurde der 23-jährige Schwabmünchner schließlich einige Zeit später angetroffen. Es stellte sich dann auch der Grund seiner Flucht heraus: Der Fahrer hatte über 1,1 Promille Alkohol im Blut. Er wurde ins Bobinger Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht, seinen Führerschein hat die Polizei sichergestellt. Den jungen Mann erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)