Er konnte seinen Anhänger nicht mehr andocken: LKW-Fahrer hat 2,6 Promille

Auf einen betrunkenen Lastwagenfahrer ist die Polizei am Donnerstagabend in einem Logistikzentrum in Kleinaitingen getroffen. Er war dort laut Polizei aus aufgefallen, weil er nicht mehr fähig war, seinen Anhänger am LKW anzudocken. Die Erklärung hierfür war seine erhebliche Alkoholisierung mit einem Blutalkoholgehalt von 2,6 Promille. Experten bezeichnen diese Stufe der Trunkenheit als Betäubungsstadium, die oft mit Gleichgewichts- und Konzentrationsstörungen, Verwirrtheit, Erbrechen und schlechter Reaktionsfähigkeit einhergeht.

Es folgte laut Polizei die Beschlagnahme des Führerscheins sowie eine Blutentnahme. Da der 42-jährige Lastwagenfahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung bezahlen. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen. (mjk)