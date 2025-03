Bezirksjugendblasorchester spielt in der Stadtpfarrkirche

Nach vielen Auftritten in der Stadthalle spielt das Bezirksjugendblasorchester (BJBO) jetzt an einem besonderen Ort: Die jungen Musiker treten am Sonntag, 23. März, ab 16 Uhr in der Schwabmünchner St. Micheal Kirche auf. Dirigent Robert Hartmann freut sich auf den neuen Spielort und seine besondere Akustik und Klangatmosphäre, die auch seine Liedauswahl beeinflusst hat.

Zentrales Stück ist dabei „Noah’s Arc“, das wie auch weitere Stücke einen kirchlichen Hintergrund haben. Die Musikstücke haben die Nachwuchsmusiker seit Mitte Februar an drei Probetagen in Schwabmünchen und Langenneufnach, sowie einem Probewochenende in Aichen einstudiert. Für diese ist das BJBO immer ein besonderes Erlebnis, bestätigt Robert Altheimer vom Musikverein Bobingen, der in den vergangenen 15 Jahren ungefähr 20 Mal teilgenommen hat. „Das BJBO wird nie langweilig“, sagt er. Insgesamt spielen dieses Mal rund 70 Musiker aus Vereinen aus dem ganzen ASM 13 Bezirk. Der Einlass ist ab 15.30 Uhr und der Eintritt ist frei. Die jungen Musiker freuen sich jedoch über Spenden.