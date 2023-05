TSV Bobingen kann wichtigen Schritt in Richtung Aufstieg machen

Ab jetzt gibt es für den TSV Bobingen nur noch Endspiele. Im Match gegen die SpVgg Kaufbeuren ist ein großer Schritt Richtung Aufstieg in die Landesliga möglich.

Eine Saison ist lang und jeder Punkt ist wichtig. Das hatte der TSV Bobingen spätestens in der vergangenen Spielzeit gelernt, als nur ein Tor fehlte, um den Relegationsplatz zu erreichen. In dieser Saison läuft es wesentlich besser. Mit drei Punkten Vorsprung steht Bobingen auf Platz eins der Tabelle. Jeder Sieg bringt drei Punkte. Aber gerade zum Ende der Saison gibt es sogenannte Sechs-Punkte-Spiele. Und genau so eines haben die Tabellenführer jetzt vor sich. Denn nahezu zeitgleich liefern sich die direkten Verfolger Egg an der Günz und Cosmos Aystetten ein Verfolgerduell. Dabei werden sich der Zweit- und Drittplazierte gegenseitig die Punkte abnehmen. Einen eigenen Sieg vorausgesetzt, wird der TSV Bobingen also den Vorsprung auf mindestens einen der Verfolger ausbauen können. Würden sich Egg und Aystetten unentschieden trennen, wäre das ein wirklicher Jackpot für die Detke-Schützlinge.

Ein eigener Sieg ist Pflicht

Aber davor steht ein Pflichtsieg gegen Kaufbeuren. Und das ist beileibe keine Laufkundschaft. Obwohl die Allgäuer eine schwarze Serie von vier Niederlagen in Folge aufzuweisen haben, stehen sie immer noch auf Platz sechs der Tabelle. Und das Hinspiel in Kaufbeuren endete denkbar knapp mit einem 1:0 für den TSV. Demgegenüber steht eine starke Bobinger Serie. Vier der letzten fünf Spiele wurden gewonnen. Und das wichtige Remis in Aystetten letzte Woche hat die Position der Bobinger Bübles weiter gestärkt.

Für den TSV Bobingen spricht eine alte Fußballweisheit. Die Offensive gewinnt Spiele, die Abwehr Meisterschaften. Das lässt sich an der Tabelle direkt ablesen. Mit nur 28 Gegentoren stellt Bobingen die stärkste Defensivreihe der Liga. Gleichzeitig steht auch der Toptorjäger der Bezirksliga, Florian Gebert, in den Reihen des Tabellenführers. 21 Treffer hat er bis jetzt auf dem Konto.

Der direkte Vergleich spricht für Kaufbeuren

Der direkte Vergleich spricht allerdings für Kaufbeuren. In den letzten sechs Aufeinandertreffen verließen die Allgäuer viermal als Sieger den Platz. Allerdings gingen die letzten beiden Begegnungen an die Bobinger. Ein leichtes Spiel ist am kommenden Samstag also eher nicht zu erwarten. Auch wird es die Frage sein, ob die Nerven der jungen Mannschaft von Christopher Detke und Sebastian Jeschek halten werden. Denn mit einem Sieg könnten die Weichen bereits auf Aufstieg gestellt werden. Doch die Elf um Kapitän Hüseyin Tomakin präsentierte sich in dieser Saison sichtbar gereifter und abgeklärter. Im Prinzip waren alle Rückrundenspiele eng. Doch der TSV Bobingen hat die Nerven behalten und aus einer wesentlich kompakteren Deckung heraus agiert. So rannten die Bobinger in dieser Saison wesentlich seltener in gegnerische Konter, als es in früheren Jahren der Fall war. Bleibt zu hoffen, dass sich das auch diesmal nicht ändern wird.

Das Spiel gegen die SpVgg Kaufbeuren findet am Samstag, dem 13. Mai um 15.30 in Bobingen im Stadion an der Hoechster Straße statt. Schiedsrichter wird Tobias Feucht sein.