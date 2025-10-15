Warum Bianca Nowotny an ihre alte Schule zurückkehrt

Für die neue Schulleiterin Bianca Nowotny ist es nicht nur eine berufliche Weiterentwicklung, sondern auch eine Rückkehr an ihren früheren Arbeitsplatz: 17 Jahre war sie bereits an der Grundschule in Walkertshofen als Lehrerin tätig, bevor sie im Jahr 2016 als Konrektorin an die Grundschule Untermeitingen wechselte. Seit Schuljahresbeginn ist Nowotny nun als Nachfolgerin von Gerhard Gerum, der sich nach 20 Jahren in den Ruhestand verabschiedete, als Schulleiterin in Walkertshofen tätig. Sie sagt: „Das war ein schönes Gefühl, wieder an diese Grundschule zurückzukehren und gleichzeitig auch von allen herzlich aufgenommen zu werden.“

Sie übernimmt auch eine Klassleitung

Dass ihr ihre neue Tätigkeit gefällt, merkt man schnell, wenn Nowotny von ihrem neuem Arbeitsalltag berichtet. Sie bezeichnet sich selbst als leidenschaftliche Lehrerin und hat deshalb nicht nur die Leitungsfunktion an der Schule, sondern auch eine Klassenleitung übernommen. „Ich hätte auch die gleiche Stundenanzahl als Fachlehrerin in verschiedenen Klassen übernehmen können. Aber eine Klasse mit Erstklässlern zu leiten und zu unterrichten, gefällt mir besser und war daher eine bewusste Entscheidung von mir“, erklärt die zweifache Mutter von erwachsenen Kindern. In Walkertshofen kann sie zudem den Schülern bessere Lernbedingungen bieten, da die durchschnittliche Klassengröße der sieben Klassen nur 16 Kinder beträgt. Insgesamt ist Nowotny für 114 Kinder und 13 Lehrer inklusive Aushilfslehrkräfte verantwortlich.

Sie bringt viele Erfahrungen mit

Für Nowotny, die in Schwabmünchen lebt, hing die Entscheidung, eine Schulleiterstelle zu übernehmen, vor allem auch mit der Schule zusammen. Nicht irgendeine Schule wollte sie leiten, sondern eine Schule, mit der sie sich verbunden fühlt: „Das ist definitiv in Walkertshofen der Fall, an der ich als Erstes nach meinem Studium unterrichtete. Damals habe ich bereits zusätzliche Aufgaben übernommen und die Entwicklung der Schule teilweise mitgeprägt.“ Weil es dort aber aufgrund der Schülerzahlen keine Konrektorenstelle gab, wechselte sie schließlich an die Grundschule nach Untermeitingen, wo die Gesamtzahl der Schüler in etwa viermal so hoch wie in Walkertshofen ist. In Untermeitingen konnte sie daher Erfahrungen an einer größeren Schule und vor allem in leitender Funktion sammeln. Als Konrektorin und Lehrerin arbeitete sie dort gerne, konnte das Schulleben mitgestalten und leicht fiel ihr daher der Abschied zum Schuljahresende im Sommer nicht.

Das Schullhaus soll innen renoviert werden

„Die neue Tätigkeit in Walkertshofen ist für mich nun ein spürbarer Unterschied“, erklärt die 49-Jährige und ergänzt: „Alle Entscheidungen liegen in meiner Hand, es gibt hier kein Leitungsteam. Aber ich habe hier ein tolles Kollegium, genauso wie in Untermeitingen.“ Sie betont, dass sie für neue Ideen offen ist und es ihr wichtig ist, im Team zu planen. Sinnvolle, bewährte Strukturen will sie weiterführen, aber auch neue Ideen einfließen lassen. Als erster Schritt soll das Schulhaus innen renoviert werden. Durch den kommenden Anspruch auf Ganztagsbetreuung werden zudem Änderungen nötig.