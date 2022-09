Birkach

Feuerwehr rückt zu Einsatz an Solaranlage in Birkach aus

Kaum zu erkennen war der Dampf, der am Dachfirst eines Anwesens in Birkach aufstieg.

Von Maximilian Czysz Artikel anhören Shape

Aufsteigender Dampf an einer Solaranlage in Birkach rief die Feuerwehr auf den Plan. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten an. Was der Grund für den Einsatz war.

Aus der Entfernung sah der ständig aufsteigende Wasserdampf wie Rauch aus: Die Feuerwehren aus Birkach und Schwabmünchen rückten am frühen Mittwochnachmittag zu einem vermeintlichen Brand aus. Überdruckventil lässt Wasserdampf ab Vorsorglich war die Feuerwehr aus Schwabmünchen mit der Drehleiter gekommen. Lange war unklar, woher der Dampf am Dachfirst stammte. Wie sich herausstellte, kam er aus einem Überdruckventil der Solarthermie, das sich offenbar geöffnet hatte. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Birkach und Schwabmünchen sowie die Polizei.

