Förderverein Nothelfer-Kapelle: Karl Dölle bleibt Vorsitzender

Karl Dölle führt den Förderverein der Vierzehn-Nothelfer-Kapelle auch in den kommenden drei Jahren.

Auch im zehnten Jahr seines Bestehens geht dem Förderverein der Vierzehn-Nothelfer-Kapelle im Wald bei Münster die Arbeit nicht aus. Der kleine, rührige Verein kümmert sich unter der Regie von Vorsitzendem Karl Dölle um den Erhalt der kleinen Waldkapelle an der Kreisstraße A 16 von Münster hinauf nach Birkach. Bei der Mitgliederversammlung in den Schwarzachstuben in Birkach wurde jetzt die komplette Vorstandschaft für weitere drei Jahre im Amt bestätigt.

Vorsitzender Karl Dölle hatte zuvor über kleinerer Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten am Mauerwerk der Kapelle und am Altar berichtet, die acht Jahre nach dem Abschluss der Generalsanierung im Spätsommer 2014 schon wieder erforderlich waren. So erhielt die Wetterseite einen neuen Anstrich. Einige schadhafte und abgewitterte Stellen am Putz mussten ausgebessert werden. Pflege- und Konservierungsmaßnahmen mussten auch am Altar der Kapelle vorgenommen werden. Im Außenbereich der Vierzehn-Nothelfer-Kapelle wurden einige zu dicht am Gebäude stehende Fichten entfernt, damit das kleine Kirchlein mehr Licht bekommt und nach Schlechtwetterperioden schneller abtrocknet.

Großaitingens Bürgermeister Erwin Goßner - die Kapelle steht auf Großaitinger Flur - und Kreisrat Stephan Dölle leiteten die Neuwahlen, die zügig abgehandelt wurden, weil sich alle Vorstandsmitglieder für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stellten. Zum Jahresende 2021 gehörten dem Förderverein 41 Mitglieder an. Schatzmeister Robert Schropp berichtete von einem erfreulichen finanziellen Polster, das auch in den kommenden Jahren alle erforderlichen Renovierungsarbeiten erlaubt. Am Samstag, 3. September, findet um 18 Uhr bei der Kapelle ein abendlicher Gottesdienst statt, der vom Ruhestandspfarrer Kresimir Gagula zelebriert und von den Schmuttertaler Musikanten aus Mickhausen umrahmt wird. Bei Regen findet die Messe in der Wallfahrtskirche Klimmach statt.

Die Vereinsführung

1. Vorsitzender: Karl Dölle

2. Vorsitzende und Schriftführerin: Regina Schiffers

Schatzmeister: Robert Schropp

Beisitzer: Anita Dölle und Hans Eggersdorfer

Kassenprüfer: Bernd Eggersdorfer und Josef Huber