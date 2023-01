ASM plant ein drittes Orchester in der Region

Für das neue Jahr hat sich der Bezirk 13 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes viel vorgenommen. So soll ein weiteres Bezirksorchester entstehen. Im März ist ein Workshop mit einem bekannten Blasmusiker geboten.

Nach der beinahe zweijährigen Kulturzwangspause kamen die Musikkapellen der Region ganz gut aus den Startlöchern. Mit einigen Jubiläen und der Eröffnung des Lech-Wertach-Probenzentrums gab es von und für die Vereine auch wichtige Höhepunkte. Auch der Bezirk 13 - der den Großraum Schwabmünchen umfasst - konnte mit dem Bezirksjugend-Blasorchester (BJBO) und dem Pro13-Orchester einen tollen Konzertabend bieten.

In diesem ist ein neues Orchester geplant

Für das neue Jahr hat der Bezirk einiges mehr geplant. Fester Bestandteil bleiben das BJBO und das Pro13. Das BJBO wird wie immer im Bezirk 13 zweimal - im Frühjahr und im Herbst - zusammenkommen und auftreten. Die Musiker zwischen 14 und 27 Jahren sorgten zuletzt im November für ein tolles Konzert in der Schwabmünchner Stadthalle. Dort spielten sie gemeinsam mit dem PRO13 auf, welches auch wieder im Herbst dabei sein wird. Im Frühjahr war der Nachwuchs bisher ohne einen "reifen" Gegenpart auf der Bühne unterwegs. Das soll sich nun ändern.

Mit den "ASM13-Musikanten" soll ein drittes Orchester innerhalb des Bezirks geschaffen werden. Den Hintergrund erklärt Bezirksdirigent Andreas Rest: "Mit dem PRO13 haben wir ein Angebot für die geschaffen, die dem BJBO entwachsen sind. Dabei liegt der Schwerpunkt auf konzertanter Blasmusik. Die ASM13-Musikanten zielen auf die selbe Altersgruppe, orientiert sich aber musikalisch anders." Die Ausrichtung des neuen Orchester ist auf die klassische Form der Blasmusik fokussiert, sprich Polka, Marsch und Walzer. "Das ganze auf einem hohen Niveau", wie Rest vorgibt. Er wird das Orchester auch dirigieren.

Ein weiterer Höhepunkt im Bezirk steigt am 18. März. An diesem Tag findet im Lech-Wertach-Probenzentrum ein Workshop mit Jörg Hartl statt. Hartl ist Mitglied der Kultband "LaBrassBanda", diplomierter Musiklehrer und stand schon mit Größen wie Ernst Mosch, Heino, Nena, David Garrett und der Spider Murphy Gang auf der Bühne. Musikalisch liegt der Fokus des Workshops auf der traditionellen Blasmusik, inhaltlich wird das effektive Üben geschult.

Wertungsspiele finden wieder statt

Im Mai sind auch wieder die Wertungsspiele des Bezirks 13 des ASM vorgesehen. Dabei spielen die Nachwuchskapellen wie auch die "Großen" in der Schwabmünchner Stadthalle in verschiedenen Kategorien um Punkte. In zehn Kategorien wird dabei die Leistung der Kapellen mit bis zu zehn Punkten bewertet.

Alle Termine, weiterführende Infos zu den Bezirks-Orchestern zum Workshop und zu den Wertungsspielen gibt es unter www.asm-bezirk13.de.