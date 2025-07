Wurstsalat für den Kreislauf: Das machen die Ehrenamtlichen bei der Blutspende

„Wenn, dann haut es die Leute hier um“, sagt Nadine Kruppe. So etwas passiere zwar nicht oft, beruhigt die Ehrenamtliche, doch man müsse aufmerksam bleiben – Blutspenden gehe auf den Kreislauf. Alle zwei Monate kann in der Stadthalle in Schwabmünchen Blut gespendet werden. Hinzu kommen vier weitere Termine in Untermeitingen, die das Rote Kreuz Schwabmünchen ebenfalls betreut.

„Die Leute spenden hier wahnsinnig viel“, sagt Kruppe. Für diesen Abend sind 189 Anmeldungen eingetragen. Häufig kommen über 200, einmal waren es 250. Mindestens 15 Minuten sollen die Spenderinnen und Spender zur Sicherheit nach der Blutabnahme noch in der Stadthalle bleiben – und am besten ausreichend essen, damit sich der Kreislauf schnell erholt.

Ehrenamtliche sorgen für die Verpflegung nach der Blutspende

Während der Blutabnahmedienst den medizinischen Teil erledigt, sorgen Helferinnen und Helfer des Roten Kreuzes Schwabmünchen dafür, dass alle davor und danach gut versorgt werden. Heute haben Nadine Kruppe und fünf weitere Ehrenamtliche kiloweise Wurstsalat und Käsebrote vorbereitet. Die kleinen Blutspende-Präsente dürfen auch nicht fehlen. Los geht's um 16 Uhr. Die Vorbereitungen beginnen in der Küche eine Stunde vorher.

Für die Verpflegung nach der Blutspende werden Wurstsalat angerichtet und Brote frisch geschnitten und belegt. Foto: Sarah Schöniger

Das Wichtigste zuerst: Kaffee. Angetrieben von zwei Helfern des Blutspendedienstes, die mit breitem Grinsen um die erste Tasse bitten, wird die große 15-Liter-Maschine angeschmissen. Das Zweitwichtigste: eine Dose mit Süßigkeiten. Sie wird durch gereicht. Motiviert wird mit Gummibärchen und Schokolade. Dann werden die Aufgaben verteilt.

Im Sommer bekommen die Spenderinnen und Spender Käsebrot und Wurstsalat

„Heute haben wir Glück“, sagt Nadine Kruppe. Was es für die Spendenden zu essen gibt, wird vom Roten Kreuz festgelegt. Rund 20 große Brotleibe werden pro Termin verarbeitet. Im Frühling und Herbst werden daraus Wurstbrote, mit drei unterschiedlichen Arten an Wurst. Für Vegetarier gibt‘s Käsebrote. „Da kommt man mit dem Schmieren gar nicht mehr hinterher.“

Während sich Fleischesser nach der Blutspende über Wurstbrot, Würstchen oder Wurstsalat freuen dürfen, gibt es für Vegetarier stets ein Käsebrot. Foto: Sarah Schöniger

Einfacher ist es im Winter und im Sommer. Für die Fleischesser gibt es dann entweder Wiener und Debreziner. Oder, wie an diesem Tag, Wurstsalat mit Brot. Während sie gemeinsam mit einer anderen Ehrenamtlichen dann die Tische eindeckt, macht sich eine weitere Kollegin auf den Weg zur Registrierung. Vor allem Erstspender werden hier noch einmal über die Abnahme sowie die möglichen Folgen aufgeklärt. „Eigentlich muss man sich einen Termin buchen und soll erst dann kommen“, erklärt Kruppe. Noch bevor die ersten zehn Spenderinnen und Spender aber die Vorhalle betreten, hat sich draußen bereits eine Menschentraube von etwa 25 Personen gebildet. „Während Corona hat das super geklappt, jetzt ist es aber allen wieder egal.“

Zeitslots sind sinnvoll, lassen sich aber nicht immer einhalten

Michael Ringel kommt eine halbe Stunde zu früh zu seinem Termin. „Ich habe meinen Zeitslot eigentlich um 17 Uhr“, gesteht er. „Es ging einfach nicht anders, ich bin von der Arbeit direkt her gekommen.“ An sich seien die Zeitslots aber eine gute Idee. Das entzerre den Andrang. Der Wasserwacht-Helfer ist Stammspender in Schwabmünchen. Nächstes Jahr steht seine hundertste Spende an. Er kennt die Arbeit der Ehrenamtlichen also nur zu gut: „Im Rahmen der Möglichkeiten ist das immer gutes Essen.“ Auch die kleinen Präsente nach der Spende hebt er positiv hervor. „Was ich total geil finde, ist, dass es da immer mehr Regionales gibt.“

Bei den Blutspendeterminen arbeiten Orts- und Kreisverbände zusammen

Dafür sorgt Helmut Mair. Er ist Rentner und engagiert sich beim Kreisverband als Logistiker. „Wir haben im Kreis pro Monat zwischen fünf und zehn Blutspendetermine“, sagt er. Dabei ist er bis zu zehn Stunden unterwegs. „Ich fahre in die Zentrale, lade den Wagen voll mit Geschenken und Brotzeit und komme her.“

Lena-Vanessa Kruppe richtet vor der Blutspende in der Schwabmünchner Stadthalle die Blutspende-Präsente her. Foto: Sarah Schöniger

Finanziert wird das durch Spenden. Gegen 16.45 Uhr sind im Essensbereich fast alle Plätze belegt. Der große Raum erinnert an eine Krankenhaus-Mensa: überall Menschen mit verbundenen Armen. Die Stimmung ist jedoch gelöst – viele kennen sich, sitzen in Gruppen zusammen und plaudern.

Das Essen nach der Blutspende soll den Kreislauf stabilisieren und Ohnmacht vermeiden

Der Wurstsalat kommt gut an. Genau wie die Käsebrote, Bananen, Müsliriegel, Kaffee und die zuckerhaltigen Getränke. Sie erfüllen ihren Zweck. Das Essen stabilisiert den Kreislauf nach der Blutspende. Was ebenfalls wichtig ist: Sollte es jemanden schlecht gehen, dann können die Helfer vom Roten Kreuz schnell reagieren. Bis zum Ende des Abends um 20 Uhr kommen insgesamt 219 Spender. Das Essen ist bis dahin restlos aufgebraucht.

Am Ende blieb weder vom Wurstsalat noch vom Brot etwas übrig – trotzdem konnte das Rote Kreuz Schwabmünchen alle Spenderinnen und Spender versorgen. Foto: Sarah Schöniger