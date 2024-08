Nach dem Urlaub: Was Blutspender beachten müssen

Was Spenderinnen und Spender nach dem Urlaub beachten müssen: Bestens erholt zu sein ist eine optimale Voraussetzung, einen großen Beitrag zu einer kontinuierlich stabilen Blutversorgung in Bayern zu leisten. Auch in der zweiten Hälfte der Sommerferien und darüber hinaus rät das Rote Kreuz, die Termine wahrzunehmen. Wichtig für Lebensretterinnen und Lebensretter, die im wohlverdienten Urlaub waren: Nach Aufenthalten in bestimmten Regionen weltweit bestehen aufgrund verschiedener Infektionsrisiken (wie Malaria oder Dengue-Virus) Wartezeiten bis zur nächsten Blutspende. Um diesbezüglich Klarheit zu schaffen und die Terminfindung zu erleichtern, bietet eine Website Spendewilligen einen Reisecheck. Unter www.blutspendedienst.com/reisecheck wird nach Angabe von Reiseziel und -zeitraum das nächstmögliche Spendedatum angezeigt. Sämtliche Termine können ganz einfach auf www.blutspendedienst.com eingesehen und nach Wunsch vereinbart werden. Eine entsprechende Reservierung im Vorfeld ist erforderlich.

Montag, 2. September, in Langenneufnach in der Volksschule (Schulstraße) von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr.

Dienstag, 10. September, in Schwabmünchen in der Stadthalle (Breitweg 20) von 16 Uhr bis 20.30 Uhr.

Mittwoch, 11. September, in Zusmarshausen in der Realschule (Stadionstraße 4) von 16.30 Uhr bis 20 Uhr.

Dienstag, 17. September, in Untermeitingen in der Mittelschule (Lechfelderstraße 55) von 16.30 Uhr bis 20 Uhr.

Mittwoch, 25. September, in Meitingen in der Gemeindehalle (Werner-v.-Siemens-Straße 2) von 16.30 Uhr bis 20 Uhr.

Freitag, 27. September, in Bobingen in der Singodlhalle (Willi-Ohlendorf-Weg 1) von 16.30 Uhr bis 20 Uhr. (AZ)