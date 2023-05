Gute Ergebnisse für Königsbrunner BMX-Sportler

Die BMX-Sportler des MAC Königsbrunn kehrten mit guten Ergebnissen von einem Bundesliga-Rennen und dem 3-Nationen-Cup zurück.

Knappe 1600 km fuhren die BMX-Sportler des MAC an den beiden letzten Wochenenden, um an den ersten beiden Läufen der Bundesliga und dem 3-Nationen-Cup für Königsbrunn an den Start zu gehen. Als Erstes stand die Bundesliga auf dem Plan, die Rennen fanden in Weiterstadt/Südhessen statt.

Leider wurde das Rennen von einem schweren Sturz des Königsbrunners Felix Fließ überschattet, der im Finale unglücklich stürzte und sich eine schwere Oberschenkelverletzung zuzog, was das Aus für diese Saison bedeutet. Die Ergebnisse der beiden Renntage, bei denen 247 Fahrer am Start waren, im Überblick:

Girls 11/12: Emilia Straßner, Sa. Platz 4, So. Platz 1

Klasse Boys 11/12: Raphael Ortel, Sa. Platz 7, So. Platz 9

Klasse Boys 13/14: Samuel Zischka, Sa. Platz 8, So. Platz 7, Maximilian Schult, Sa. Platz 6 B-Finale, So. Platz 5 B-Finale, Maximilian Straßner, Sa. Motos (Vorläufe), So. Platz 8

Girls 13/14: Anika Kühnel, Sa. Platz 5, So. Platz 4

Elite national Woman: Selina Schult, Sa. Platz 9, So. Platz 9

Boys 15/16: Felix-Jonas Fließ, Sa. Platz 7, Lennox Ortel, Sa. Platz 5 B-Finale, So. Platz 5 B-Finale

Men 17-29: Cedric, Connor Stolz, Sa. Platz 6, So. Platz 4

Cruiser Women 13+: Jasmin Straßner, Sa. Platz 3, So. Platz 3, Monika Stolz, Sa. Platz 6, So. Platz 6

Ein Wochenende später ging es dann mit dem 3-Nationen-Cup in Ahnatal (Landkreis Kassel/Hessen) weiter. Teilnehmer waren neben den deutschen Sportlern auch BMX-Begeisterte aus Belgien und den Niederlanden.

Alle Ergebnisse des 3-Nationen-Cup im Überblick:

Klasse Boys 11/12: Raphael Ortel, Sa. 1/4-Finale Platz 6, So. 1/4-Finale Platz 7

Klasse Boys 13/14: Maximilian Schult, Sa. Motos, So. Motos, Maximilian Straßner, Sa. 1/8-Finale Platz 8, So. 1/4-Finale Platz 5, Samuel Zischka, Sa. 1/4-Fianle Platz 7, So. 1/8-Finale Platz 5

Girls 13/14: Anika Kühnel, Sa. 1/4-Finale Platz 7, So. 1/4-Finale Platz 6

Women 17+: Selina Schult So. Motos

Boys 15/16: Lennox Ortel, Sa. Motos, So. Motos

Men 17+: Bastian-Pius Fließ, So. 1/8-Finale Platz 7, Cedric, Connor Stolz, So. 1/8-Finale Platz 8

Cruiser Women 13+: Monika Stolz, Sa. Motos (AZ)