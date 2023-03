Königsbrunner in Verona am Start

Zum Saisonauftakt fuhren die BMX-Sportler aus Königsbrunn in Verona.

13 Sportlerinnen und Sportler des MAC Königsbrunn hatten sich in das italienische Verona aufgemacht, um an einem BMX-Rennen teilzunehmen. Die Veranstaltung in der BMX Olympia Arena Verona bietet traditionell den Saisonauftakt in der BMX-Szene. Sportler aus insgesamt 43 Nationen kamen bei frühlingshaftem Wetter in die italienische Großstadt in der Region Venetien und lieferten sich, wie jedes Jahr, starke Rennen um die begehrten Trophäen. Insgesamt 1400 Fahrer waren am Start. Gerade den jungen Fahrern, die sich zum ersten Mal einem Eurolauf stellen, bietet der Blick vom Starthügel ein imposantes Bild auf die Bahn und auf die dicht gefüllten Zuschauerränge.

Die Sportler des MAC zeigten in dem Wettbewerb solide Leistungen. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Jasmin Straßner, die an beiden Tagen in das Finale einzog. Neben unvergesslichen Erinnerungen nahmen sie so manche Autogramme von den Superstars der BMX-Szene mit nach Hause.

Folgende Ergebnisse konnten die Sportler des MAC Königsbrunn erzielen: Felix Fließ Sa. 1/16 Finale / So. 1/16 Finale, Bastian Fließ Sa. Motos / So. Motos, Lennox Ortel Sa. Motos / So. 1/16 Finale, Raphael Ortel Sa. 1/2 Finale / So. 1/2 Finale, Maximilian Schult Sa. Motos / So. Motos, Samuel Zischka Sa. Motos / So. 1/8 Finale, Lia Müller Sa. Motos / So. 1/4 Finale, Cedric Stolz Sa. Motos / So. Motos, Monika Stolz Sa. 1/2 Finale / So. Motos, Maximilian Straßner Sa. 1/8 Finale / So. 1/8 Finale, Emilia Straßner Sa. Motos / So. 1/4 Finale, Jasmin Straßner Sa. Finale / So. Finale, Charlotte Werner Sa. Motos / So. Motos.