150 Jahre Wirtschaftsgeschichte in einer kleinen Anzeige

Plus Max Fischer baute in den Bobinger Singoldwiesen eine Lohnbleicherei auf. Sie war die Wurzel für die spätere Kunstseidenproduktion und legte den Grundstein für den wirtschaftlichen Aufstieg.

Vor 150 Jahren begann der wirtschaftliche Aufstieg Bobingens. Heimatforscher Franz-Xaver Holzhauser hat eine entsprechende Anzeige entdeckt.