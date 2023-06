18.000 Euro aus Bobinger Waschanlage gestohlen

Am frühen Samstagmorgen sind drei Männer in den Container einer Bobinger Autowaschanlage eingebrochen und haben sich mit Beute im Wert von rund 18.000 Euro davongemacht.

Die Polizeiinspektion Bobingen meldet einen erneuten Einbruch. Drei männliche Täter sind am Samstag gegen 3.30 Uhr in einen Container einer Autowaschanlage in der Albert-Einstein-Straße in Bobingen eingebrochen. Zuvor waren sie über ein Zugangstor des Geländes gestiegen. Durch Aufhebeln der Containertür gelangten sie in das Innere und entwendeten dort Jetons, Bargeld, Kamera- und EDV-Technik sowie ein Geldwechselsystem im Wert von insgesamt rund 18.000 Euro. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Tathergang geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei Bobingen unter Telefon 08234/9606-0 zu wenden (AZ).