18 Millionen Bienen summen diesen Sommer durch Bobingen

Der Obst- und Gartenbauverein Bobingen blickt auf ein durchwachsenes Jahr zurück. Doch nun sehen die Aussichten rosiger aus.

Der Blumenschmuck hat in Bobingen während der Corona-Zeit auf jeden Fall nicht gelitten: An Brücken und Mauern bepflanzte der Obst- und Gartenbauverein wieder zahlreiche Blumenkästen. An deren süßen Nektar können sich nun die rund 330 Bienenvölker erfreuen, die von den Vereinsimkern betreut werden: "Knapp 18 Millionen Bienen werden diesen Sommer für die Bestäubung unterwegs sein", berichtet Abteilungsleiter Norbert Mayer bei der Jahreshauptversammlung.

Mit diesen Aussichten hofft der Verein auf ein besseres Obstjahr als 2021. Denn wenig Positives hatte die Mosterei zu berichten: Insgesamt knapp 22.000 Liter Apfelsaft wurden an 12 Mosttagen in insgesamt 419 Stunden gepresst. Das ist über die Hälfte weniger als im vorhergehenden Durchschnitt. Auf das tatkräftige Engagement der Vereinsmitglieder ist das allerdings nicht zurückzuführen. Bei der Jahreshauptversammlung bedankte sich der Verein bei mehreren Mitgliedern für ihre langjährige Treue – darunter auch bei Sophie Zerle.

Peter Mannes ist der neue Erste Vorsitzende

Als Zerle dem Obst- und Gartenbauverein Bobingen beitrat, war Martin Langenmayr noch der „Chef“. „Ich bin über Felix Bobinger in die Vorstandschaft gekommen“, erzählt sie. „Die beiden Männer hatten beschlossen, dass es dort eine Frau bräuchte, die ihnen hilft.“ Seitdem ist sie Mitglied im Verein. 50 Jahre ist das nun her. „Höhepunkte waren sicherlich die Umzüge, für die wir die Glocke gebaut haben, die heute vor dem Pfarrheim steht, sowie ein anderes Mal ein Füllhorn oder eine Tuba“, sagt Zerle. Die Rohgerüste waren stets mit Blumen ausgesteckt, die der Verein vorher selbst angebaut hatte.

Auch wenn solche Projekte viel Arbeit bedeuteten, erinnert sich Zerle gerne daran zurück. Der neu gewählte Erste Vorsitzende, Peter Mannes, weiß ihr langjähriges und nachhaltiges Engagement sehr zu schätzen: „Die Glocke steht heute noch vor dem Pfarrheim und wird jährlich mit Blumenschmuck bepflanzt." Derzeit sei das gute Stück zwar bei der Reparatur, werde aber sobald wie möglich wieder in der Ortsmitte zu sehen sein.

Preisschafkopfen und Mostfest finden heuer wieder statt

Ebenfalls seit 50 Jahren engagiert sich Renate Seitz beim Obst- und Gartenbauverein. Daneben ehrte der Vorstand viele weitere Mitglieder für ihre 40-jährige Vereinstreue: Albertine Rankl, Erich Wildegger, Josefine Kratzer, Andreas Gastl, Max Werner, Hubert Simnacher, Erich Mögele und Josef Bühler. Michael Brüggemann, Willi Detmer, Anton Welz, Carola Deisinger, Benno Kästele, Ingrid Heiß, Wilhelm Rottenegger, Eva Schrall, Helga Fendt, Jürgen Bacher und Mechthild Blum unterstützen den Verein seit 25 Jahren.

Mit solch treuen Mitgliedern blickt der neue Vorstand aus Robert Mannes und Peter Jaufmann optimistisch auf viele weitere Projekte und Veranstaltungen: Am 8. Juli richtet der Verein ein Preisschafkopfen im Wasserturm aus. Auch das beliebte Mostfest findet in diesem Jahr wieder am 22. Juli statt.