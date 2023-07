22-Jähriger nach Motorradunfall verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Bobingen ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Die Feuerwehr muss die Straße rund zwei Stunden absperren.

Mit mehreren Knochenbrüchen ist ein 22-Jähriger Motorradfahrer nach einem Unfall in Bobingen in ein Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei fuhr ein 65-jähireger Autofahrer am Freitagabend um 20.10 Uhr auf der Oberottmarshauser Straße in Richtung Norden und wollte auf die Staatsstraße 2035 einfahren. Dabei übersah er offenbar den 22-jährigen Motorradfahrer, der Vorfahrt hatte, und auf der Staatsstraße 2035 in Richtung Süden fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 20 Helfern vor Ort und sperrte die Straße für rund zwei Stunden. (AZ)