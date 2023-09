260 Sportbegeisterte beim Bobinger Laurentiuslauf

Laufen hat Tradition in Bobingen. Vor genau 60 Jahren fand hier der deutschlandweit erste Volkslauf statt. Beim zweiten Laurentiuslauf war das Interesse groß.

Es wurde richtig eng im Startbereich am Siegmundpark in Bobingen. Rund 260 Läuferinnen und Läufer hatten fast etwas Mühe, sich im Startbereich so aufzustellen, dass jeder korrekt die Zeiterfassungslinie überqueren konnte. Dann ging es hinaus auf die verschiedenen Strecken. Da war für jede sportliche Ambition etwas dabei. Wer es gemütlicher haben wollte, der machte sich auf die fünf Kilometer lange Walking-Strecke. Für die sportlich interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer gab es die 5,6-Kilometer und die zehn Kilometer zu laufen. Und wem das nicht reichte, der konnte sich auf der 23 Kilometerstrecke in den Westlichen Wäldern austoben. Ob die Bezeichnung "Genusslauf" dafür die richtige Bezeichnung ist, sollte man am besten die Läuferinnen und Läufer am Ende im Ziel fragen. Dort zeigte sich auch die unterschiedliche Herangehensweise. Viele gingen mit dem Motto "dabei sein ist alles" auf die Strecke und kamen mit einem breiten Grinsen ins Ziel. Andere schauten auf ihre Zeit und waren am Ende dann doch ziemlich ausgelaugt. Eines war aber allen anzusehen: Es hat Spaß gemacht. Und im Stadion des TSV Bobingen war alles darauf vorbereitet, den Läuferinnen und Läufern einen tollen Empfang zu bereiten. Der Stadionsprecher motivierte das Publikum und so wurde wirklich jeder Teilnehmer mit Applaus im Ziel begrüßt. Drum herum hatten die Bobinger Fußballer alles getan, um ihren Gästen einen vergnüglichen Vormittag zu bereiten. An einem großzügigen Obststand konnten die Sportlerinnen und Sportler gleich nach dem Lauf erst einmal ihre Energiespeicher auffüllen, während sich das Publikum über die Grillstation und den Getränkestand freute. Denn bereits kurz nach dem Start um 9.30 Uhr war es in der Sonne bereits ordentlich warm. Am Ende stand natürlich die Siegerehrung. Die von Bobingens Bürgermeister Klaus Förster überreichten Pokale wurden extra für den Laurentiuslauf von den Schülerinnen und Schülern der Bobinger Dr.-Jaufmann-Mittelschule gestaltet.

75 Bilder 260 Sportbegeisterte beim Bobinger Laurentiuslauf Foto: Elmar Knöchel

Und das waren die Sieger: 5,6 km Frauen: Lisa Miah, Bobingen 29:28 Minuten, 5,6 km Männer: Paul Decombe Augsburg, 33:26 Minuten, 10 km Frauen: Anne-Charlotte Gerstenberg Ulm 48:26 Minuten, 10 km Männer: Timo Kirchmeyer Augsburg 46:01 Minuten, 23 km Frauen: Eileen Brütting 1:53:50, 23 km Männer: Florian Paulin Wehringen 1:38:38 Alle Ergebnisse finden Sie im Internet unter www.abavent.de

Lesen Sie dazu auch