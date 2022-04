30-Jähriger verletzt Polizeibeamte in Bobingen

Zwei Polizeibeamte wurden beim Einsatz in einem Asylbewerberheim in Bobingen verletzt. Sie waren wegen eines Streits gerufen worden.

Wie die Polizei mitteilt, wurde am Montag eine Streifenbesatzung wegen eines Streits in der Asylbewerberunterkunft in die Dr.-Zoller-Straße gerufen. Wie sich herausstellte, hatte ein 30-jähriger Bewohner sich nicht an die Hausordnung gehalten, woraufhin es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Hausmeister gekommen war, der dabei auch beleidigt wurde.

Die Beamten forderten daher die Ausweispapiere des Mannes, der sie aber trotz mehrfacher Aufforderung nicht herausgeben wollte. Stattdessen ging er plötzlich auf die beiden Polizisten los, die den Angriff abwehrten, den Mann zu Boden brachten und ihn anschließend fesselten. Bei dieser Auseinandersetzung erlitten beide Beamte leichtere Verletzungen, weshalb sie sich in ärztliche Behandlung begeben mussten.

Der Angreifer verblieb unverletzt und wurde nach Aufnahme des Sachverhalts wieder entlassen. Ihn erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (AZ)