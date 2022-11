400 Katzen in der Bobinger Singoldhalle

Auf dem Catwalk in der Bobinger Singoldhalle tummeln sich die Namensgeber des Laufstegs. Rassekatzen und ihre Besitzer kämpfen um die begehrte Auszeichnung "Best Over All", die die schönste Katze gewinnt.

Von der großen Maine Coon, der Norwegischen Waldkatze, bis hin zur Burma-Katze: Am Samstag und Sonntag, 19./20. November, werden pro Tag jeweils rund 200 Katzen in der Bobinger Singoldhalle sein.

Eine internationale Jury wird die Begutachtung übernehmen und den schönsten Stubentiger küren. Thomas Haase vom veranstaltenden Cat Club Germany ist natürlich Katzenliebhaber. Mittlerweile. "Früher war ich Katzenhasser", lautet sein Geständnis. Doch ein guter Bekannter sei Katzenhalter gewesen und nannte zwei stolze Burma-Katzen sein Eigen. "Jedes Mal, ich hatte mich kaum auf das Sofa gesetzt, saß eine der Burmas auf meinem Schoß, die andere nebenan", erinnert sich Haase. So habe er sich langsam für die Tiere zu interessieren begonnen. Mittlerweile hätte sich seine Einstellung zu den Tieren gewandelt.

Katzenpräsident hat sieben Burma-Katzen

"Ich habe sieben Burma-Katzen zu Hause", gesteht der Katzenpräsident. Gerade Burma-Katzen seien sehr menschenbezogen. "Wenn man will, kann man sie sogar dazu bringen, zu apportieren", so Haase. Zu Hause herrsche Arbeitsteilung. Für das Auffüllen der Futterschüsseln sei seine Frau zuständig. Er kümmere sich dafür um die Katzentoiletten und die Wassernäpfe. Am Morgen könne so schon eine knappe Stunde für die Katzen veranschlagt werden. Und am Abend noch einmal. Für Besucher, die das erste Mal zu ihm kämen, sei es etwas gewöhnungsbedürftig, dass die Türgriffe alle senkrecht stehen. "Das hat einen Grund. Einige der Katzen können Türgriffe bedienen und damit die Türen öffnen", erklärt Thomas Haase. Deshalb habe man die Griffe senkrecht angebracht, um den Tieren nicht, im buchstäblichen Sinne, "Tür und Tor zu öffnen".

Kein Stress für teilnehmende Katzen

An den beiden Ausstellungstagen, am Samstag und am Sonntag, bietet sich jedem interessierten Besucher die Möglichkeit, die Supermodels einmal aus der Nähe zu bewundern. Stress sei das für die Tiere nicht, sagt Haase. Denn für solche Ausstellungen würden von den Haltern nur solche ausgewählt, die daran Spaß haben. Wenn eine Katze ängstlich oder verstört reagiere, müsse sie nicht auf solche Veranstaltungen. Daher würde alles immer sehr entspannt ablaufen. Und die Katzen säßen während der Zeit in der Halle nicht in handelsüblichen Transportboxen, wie sie Tierhalter beim Gang zum Tierarzt nutzen. Sie würden bei der Ausstellung vielmehr in regelrechten, transportablen Kleinwohnzimmern residieren. Viele freuten sich derart darauf, dass sie schon am Abend vor der Fahrt zur Ausstellung in ihren Behausungen nächtigten.

Die Ausstellung für Rassekatzen findet am 19. und 20. November von 9 bis 18 Uhr in der Bobinger Singoldhalle statt. Für Katzenbesitzer wird es auch ein großes Angebot an Accessoires und Futtermitteln geben. Der Eintritt beträgt 4,50 Euro für Erwachsene, Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt, ab zwölf Jahren kostet der Eintritt 2,50 Euro. Das Familienticket kostet zehn Euro.