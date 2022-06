Bobingen

vor 50 Min.

50 Jahre friedliches Miteinander in der Vogelsiedlung

Die Vogelsiedlung in Bobingen von oben: Vor 50 Jahren entstanden hier die ersten Häuser. Noch immer wird nachbarschaftlicher Zusammenhalt großgeschrieben.

Plus Vor mehr als 50 Jahren wurde die Siedlung an der Singold in Bobingen gebaut. Zeitweise galt sie als die schönste Kleinsiedlung Schwabens. Denn hier wird gute Nachbarschaft noch großgeschrieben.

Von Anja Fischer

Im Bobinger Sprachjargon wird sie liebevoll "Vogelsiedlung" genannt. Vor mehr als 50 Jahre wurde die Siedlung an der Singold errichtet. "Heute wohnen in den Häusern teilweise Kinder, die dort schon aufgewachsen sind", freute sich Raoul von Beaulieu-Marconnay, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft an der Singold, bei der Feierstunde im Foyer der Singoldhalle.

