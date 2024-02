Bobingen

22:04 Uhr

65-Jähriger stirbt bei Hausbrand in Bobingen

In einem Haus in der Kornstraße in Bobingen ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Ein Mann konnte nur noch tot geborgen werden.

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Bobingen ist am Donnerstagabend ein Mann ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Ein 65-jähriger Mann ist am Donnerstagabend bei einem Brand in Bobingen ums Leben gekommen. Wie die Polizei meldet, brach das Feuer in dem Haus in der Kornstraße im Süden von Bobingen gegen 19 Uhr aus. Die Ursache für das Feuer ist demnach derzeit nicht bekannt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen, den 65-Jährigen konnten die Rettungskräfte demnach aber nur noch tot bergen. Die Bewohner einer benachbarten Wohnung wurden durch den Brand augenscheinlich nicht schwerer verletzt, wurden aber zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (AZ)

