74-Jährige kracht alkoholisiert gegen Garagentor

In Bobingen kam es am Samstag zu einem Unfall: Eine 74-Jährige fuhr frontal und ungebremst gegen ein Garagentor. Ein Alkoholtest ergab 1,2 Promille.

Am Samstagnachmittag um kurz vor 16 Uhr war eine 74-Jährige mit ihrem Auto auf der Fraunhoferstraße in Bobingen in südlicher Fahrtrichtung unterwegs. Laut einer Zeugenaussage beschleunigte sie plötzlich an der Einmündung zur Röntgenstraße, wo ihr Auto ungebremst und frontal gegen ein dort gegenüberliegendes Garagentor fuhr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest der Fahrerin ergab einen Wert von 1,2 Promille Die Polizei brachte die Unfallverursacherin für eine Blutentnahme in die Wertachklinik nach Bobingen und stellt ihren Führerschein noch vor Ort sicher. Die Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. (AZ)