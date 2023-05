90 Musiker und Musikerinnen gehen auf musikalischer Weltreise 

Ungarn, die USA, der Orient, Brasilien und Mittelerde stehen beim Frühjahrskonzert der Bobinger Stadtkapelle auf dem Programm.

Bei den Proben der Stadtkapelle Bobingen summt und brummt es derzeit. Die Musiker und Musikerinnen bereiten sich vor auf das große Frühjahrskonzert am Samstag, 20. Mai in der Bobinger Singoldhalle.

Auch der Nachwuchs darf dann zeigen, was er bisher gelernt hat. „Klar sind unsere Jüngsten, die Ohrenwecker und auch unsere Jugendkapelle mit am Start“, verspricht der Vorsitzende der Stadtkapelle Bobingen, Andreas Fritsch. Es sei schließlich Tradition, dass die drei Kapellen gemeinsam Konzerterfahrung sammeln. Und gerade für den Nachwuchs immer ein besonderes Erlebnis. Gemeinsam begeben sich alle drei Kapellen auf eine musikalische Reise, die von der Feuerwerksmusik über "Disneys Magical Marches" bis nach Ungarn zur Kleinen Ungarischen Rhapsodie führt. „Daneben besuchen wir Oregon in Amerika, machen Station im Orient, reisen nach Mittelerde und kommen dann in Brasilien an“, berichtet Fritsch.

Sein Lieblingsstück als Trompeter ist die Suite Pernambucana de Bolso von José Ursicino Da Silva, mit brasilianischen Rhythmen. „Da ist man als Musiker einfach am meisten gefordert, das macht richtig viel Spaß“, sagt er. Als Zuhörer würde er sich dagegen für das Stück „Hobbits“ von Johan de Meij entscheiden. „Da sind viele Tempowechsel drin und die Melodie verzahnt sich richtig zwischen den einzelnen Registern – so macht das Zuhören mächtig Spaß“, sagt Fritsch.

Blasmusik abseits von Volksfest- und Kirchenmusik

Er freut sich auf das Frühjahrskonzert. „Das findet in bester Tradition statt – die Stadtkapelle veranstaltet dieses Konzert schon seit Jahrzehnten“, sagt er. War früher die alte Hoechst-Kantine noch Veranstaltungsort, findet das beliebte Konzert seit 30 Jahren in der Bobinger Singoldhalle statt. „Ich kenne nur noch diesen Veranstaltungsort“, sagt Fritsch. Rund 90 Musiker werden wieder spielen und zeigen, dass Blasmusik in Bobingen auch eine Seite abseits von Volksfest- und Kirchenmusik hat. Es ist gerade diese Vielseitigkeit, die die Musiker zur Stadtkapelle lockt und die dafür sorgt, dass Blasmusik in allen Lebensbereichen präsent ist.

Für die Musiker geht es im Übrigen nach dem Konzert gleich weiter: „Dann starten wir zu einer Konzertreise nach Tschechien, bevor wir am 4. Juni zum Gottesdienst mit anschließendem Frühschoppen auf dem Tschambolaya-Gelände aufspielen“, berichtet Andreas Fritsch. Karten für das Frühjahrskonzert gibt es bei den Musikern der Stadtkapelle oder an der Abendkasse. Über die Homepage www.stadtkapelle-bobingen.de können ebenfalls Karten reserviert werden.

