Bobingen

16:19 Uhr

Abschied von der Quartiersmanagerin der Bobinger Siedlung

Plus Nach vier Jahren in der Bobinger Siedlung hört die Quartiersmanagerin Cora Hemming-Haas auf.

Von Elmar Knöchel

Vier Jahre lang war Cora Hemming-Haas die Kümmerin in Bobingens größtem Ortsteil. Dabei nahm sie sich der Anliegen der Menschen in der Siedlung an und versuchte, das Quartier aufzuwerten, die Menschen zusammenzubringen und viele größere und kleinere Projekte anzustoßen und zu begleiten.



"Es gibt Termine, die mehr Spaß machen", sagte Bobingens Bürgermeister Klaus Förster. Nur ungern verliere er eine so engagierte Mitarbeiterin. Cora Hemming-Haas habe die Herzen der Siedler gewonnen, was seiner Meinung nach nicht immer so einfach sei. Sie habe viele Projekte koordiniert, wie zum Beispiel den Bürgergarten, den Seniorenfahrdienst oder die vielen Angebote im Quartiertreff. Und sie habe es immer verstanden, den Dialog mit den Menschen zu suchen und zwischen Stadt und Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln. Daher lasse man sie nur ungern ziehen, betonte Bobingens Bürgermeister.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

